Beatrix von Storch vergleicht Transidentität mit Blackfacing

Heute, 16:09h,

Die AfD-Vizefraktionschefin Beatrix von Storch hat am Samstagabend in einem Tweet trans Menschen pauschal angegriffen: "#blackfacing ist verpönt. Ich persönlich finde ja #womanfacing viel schlimmer. Biologische Aneignung. Geht ja mal so gar nicht", schrieb die 51-Jährige.







Als Blackfacing wird die Darstellung schwarzer Menschen durch dunkel geschminkte Weiße bezeichnet. Diese Praxis war im Amerika des 18. und 19. Jahrhunderts in rassistischen "Minstrel Shows" populär, in denen Weiße klischeehaft Schwarze spielten. Die Praxis des Anmalens, die in Deutschland bis in dieses Jahrhundert hinein auch im Fernsehen praktiziert wurde, wird heute als rassistisch eingestuft.



Auf Twitter gab es scharfe Kritik an dem Vergleich. "Transident bedeutet eben nicht Aneignung sondern Ende der Aufstülpung", erklärte ein Nutzer. "Wie transphob willst du sein? Tricksie: Ja", schrieb ein anderer. Ein weiterer merkte an: "Intelligenz-Facing lehnen Sie ja offensichtlich auch ab. Wenigstens konsequent."

"Womanfacing" wird populärer unter queerfeindlichen Kräften

Der Begriff "Womanfacing" wurde als Attacke gegen trans Menschen bereits wiederholt von Terfs – also transfeindlichen Feminist*innen – verwendet. In den USA wird der Begriff auch als queerfeindliches Kampfwort gegen Dragqueens oder Schwule eingesetzt, die ihr Gesicht schminken.



Tweet einer Terf

Storch hatte zuletzt vermehrt mit transfeindlichen Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt. So griff sie etwa vor einem Jahr die Grünenpolitikerin Tessa Ganserer an. Ganserer ist neben Nyke Slawik die erste offen trans Bundestagsabgeordnete. Storch warf in einer Bundestagsdebatte Ganserer vor, "als Frau verkleidet" zu sein, und erklärte: "Hätte sich Robert Habeck im richtigen Moment als Roberta bezeichnet, dann wäre Roberta vermutlich jetzt Bundeskanzlerin" (queer.de berichtete).



Zudem erklärte sie im Juli 2022 auf Twitter: "Warum lässt sich ein ganzes Land von diesen transen und queeren HEULSUSEN terrorisieren? Wo bleibt der #AUFSTAND der Mehrheit der Normalen gegen diese totalitären Minderheiten? #herrwirfhirnvomhimmel" (queer.de berichtete). (dk)