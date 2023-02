Faeser übernimmt Schirmherrschaft für queere Stiftung von Lilo Wanders

Nancy Faeser führt seit Dezember 2021 als erste Frau das Innenministerium (Bild: BMI / Peter Jülich)

Heute, 17:51h, noch kein Kommentar

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Schirmherrschaft für die gemeinnützige "Come out! Stiftung" übernommen. Die Stiftung war letztes Jahr von Kultstar Lilo Wanders und Mitstreiter*innen gegründet worden, um queeren Jugendorganisationen gerade in ländlichen Gegenden unter die Arme zu greifen (queer.de berichtete).



"Deutschland ist ein modernes und vielfältiges Land. Die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität muss überall in Deutschland ein Ende haben", so begründete Faeser ihr Engagement. "Sichtbarkeit und Akzeptanz darf nicht an der Stadtgrenze enden. Queeres Leben muss auch in ländlich geprägten Regionen sichtbar und offen möglich sein. Wir zeigen uns solidarisch mit allen, die immer noch täglich Ausgrenzung und Ablehnung erleben. Die Regenbogenflagge soll nicht nur an den Dienstgebäuden des Bundes mit aller Selbstverständlichkeit gehisst werden dürfen, sondern auch auf jedem Rathaus- und Marktplatz Deutschlands." Hintergrund ist, dass Faeser vergangenes Jahr allen Bundeseinrichtungen erlaubt hatte, die Regenbogenfahne zu hissen (queer.de berichtete).

"Nancy Faeser zeigt mit der Übernahme der Schirmherrschaft der 'Come out! Stiftung' einmal mehr Haltung. Das berührt mich sehr und macht Mut", lobte Lilo Wanders. "Es ist ein weiterer Schritt, queere Lebensrealität in der Gesellschaft zu verankern und zeigt jungen Menschen zudem, dass sie nicht alleine sind, sondern Unterstützung erfahren." Sie hoffe, dass "dem Beispiel der Bundesinnenministerin viele folgen". (cw)