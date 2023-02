Nach Netflix-Aus: Paramount rettet "Uncoupled"

Heute, 11:15h, noch kein Kommentar

Der zum Paramount-Konzern gehörende Pay-TV-Sender Showtime plant nach Informationen des gewöhnlich gut informierten Branchendienstes "Deadline" eine zweite Staffel von "Uncoupled". Laut "Deadline" solle die neue Staffel "kantiger" und "derber" werden als die erste.



Die ersten acht Folgen der Serie mit dem 49-jährigen Neil Patrick Harris waren im Juli von Netflix veröffentlicht worden und wurden von Publikum und TV-Kritik zwar nicht enthusiastisch, aber doch wohlwollend aufgenommen. Mitte Januar wurde bekannt, dass Netflix die Serie nach einer Staffel beendet (queer.de berichtete).



Nun habe aber Paramount zugegriffen. Hintergrund ist, dass der Medienkonzern gerade mit der Expansion seiner Streamingplattform Paramount+ beschäftigt ist. Der Dienst ist etwa erst im Dezember in Deutschland gestartet und soll noch dieses Jahr in den USA und auch international in "Paramount+ With Showtime" umbenannt werden, um von der Popularität des 1976 gestarteten Pay-TV-Senders ("Queer as Folk USA", "The L Word", "Dexter", "Homeland") zu profitieren. Für diese Expansion braucht Paramount neuen Content.

Dabei zielt der Konzern offenbar besonders auf die queere Kundschaft ab: So ist neben neuen Folgen von "The L Word: Generation Q" auch die queere Miniserie "Fellow Travelers" mit den schwulen Stars Matt Bomer ("American Horror Story") und Jonathan Bailey ("Bridgerton") geplant. Darin soll die Romanze zweier Männer in Amerika zwischen McCarthyismus und der Aids-Krise nachverfolgt werden.



"Uncoupled" handelt vom Endvierziger Michael (Neil Patrick Harris), der seit 17 Jahren mit seinem Partner Colin (Tuc Watkins) zusammen ist. Die zwei sind beruflich erfolgreich, haben viel Geld und wohnen in einer traumhaften Wohnung in Manhattan. Bei Colins 50. Geburtstag dann die Überraschung: Colin beendet die Beziehung. Jetzt muss Michael durch die Single-Welt New Yorks navigieren. "Uncoupled" wurde von Darren Star (61) mitentwickelt, der bereits mit "Sex and the City" und "Emily in Paris" Kultserien geschaffen hatte. (dk)