Nicolas Puschmanns Mutter sucht Partner im "First Dates Hotel"

Heute, 13:04h,

Die 61-jährige Angelika Puschmann sucht in der Vox-Kultshow "First Dates Hotel" nach der großen Liebe – und es sieht gut aus für die Mutter des 31-jährigen Nicolas, der als erster Prince Charming deutsche TV-Geschichte schrieb. Die Abenteuer des ersten Blinddates von Mama Charming im sonnigen Mallorca wurden am Montagabend zur Primetime bei Vox gezeigt und sind jetzt im Streamingportal RTL+ zu sehen.



In der Show stellt Angelika als gute wortwörtliche Schwulenmutti sofort klar, dass sie einen engstirnigen Partner nie akzeptieren werde. "Wenn mein Date in den ersten fünf Minuten irgendwas Homophobes oder Intolerantes sagen würde, dann wäre es für mich schon vorbei." Außerdem plaudert sie im Gespräch mit Moderator Roland Trettl über Nicolas und dessen Coming-out: "Mein Sohn hat sich mit 15 geoutet, das war für mich kein Problem."



Mit ihrer Teilnahme, so die Liebeswillige, wolle sie ihre "Komfortzone" verlassen. "Denn dann beginnt wirklich die Magie", meint die Charming-Mutter. Nach einer gescheiterten Ehe und zwei Kindern wolle sie nun einem Mann wieder eine Chance geben – am besten jemanden, mit dem sie auch das Tanzbein schwingen kann.

Bei Angelika und Uli knistert es

Dann trifft sie den gleichaltrigen Uli – und ist angetan. Beide campen gerne, schätzen die erholsamen Urlaube im Freien und mögen den Ostseeort Grömitz. "Sie hat ein total schönes Lächeln und fröhlich ist sie", schwärmt Uli. Die beiden wollen sich auch nach der Show noch weiter treffen.



Uli und Angelika verstehen sich gut (Bild: RTL)

Fans von "Prince Charming" wird Angelika bekannt vorkommen. Sie unterstützte ihren Sohn bereits bei der Partnersuche bei "Prince Charming". In Folge fünf nahm sie die Kandidaten unter die Lupe.



Nicolas hatte seine Mutter offenbar dazu bewegt, bei der Vox-Sendung teilzunehmen: "Als ich innerhalb der Familie von der Sendung erzählt habe, meinte Nicolas sofort, ich solle mich doch mal bewerben. Bei ihm hat es ja auch funktioniert", erklärte Angelika kürzlich gegenüber der "Bild"-Zeitung.



Tatsächlich waren Nicolas und sein Auserwählter Lars Tönsfeuerborn ein Paar, bevor sie ihre Trennung bekannt gaben (queer.de berichtete). Auch wenn die Liebe nicht ewig gehalten hat – die beiden halten immer noch den Beziehungsrekord in der "Charming"-Welt. Fabian und Basti, die in der neuesten Staffel zusammengefunden hatten, gaben schon wenige Wochen später bei der Wiedersehensshow bekannt, dass sie wieder getrennt seien (queer.de berichtete).



"First Dates Hotel" ist für Vox ein Quotenerfolg. Insgesamt sahen 1,21 Millionen Menschen zu, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Show sogar die Top-Ten des Tages. Sie war in dieser Gruppe die zweitmeistgesehene Sendung um 20.15 Uhr hinter "Wer wird Millionär?" beim Brudersender RTL, aber vor ARD, ZDF, ProSieben und Sat.1. (cw)