Rosa von Praunheim: "Heute ganz anderes Leben als in meiner Jugendzeit"

Heute, 11:34h,

Der Regisseur und Schwulenaktivist Rosa von Praunheim sieht deutliche Fortschritte bei der Anerkennung von queeren Menschen. "Wir sind sehr viel weiter gekommen – heute ist es doch ein ganz anderes Leben als in meiner Jugendzeit", sagte der 80-Jährige am Mittwochmorgen in einem Interview mit dem Radiosender Bayern 2.



Von Praunheim erinnerte an die Gesellschaft der Fünfziger- und Sechzigerjahre, als Homosexualität kriminalisiert worden war. "Jeder konnte einen in den Knast bringen", so von Praunheim. Das Leben sei "voller Angst" gewesen. "Viele Schwule mussten heiraten, haben sogar Kinder gekriegt und hatten ein sehr unglückliches Leben gelebt", sagte er. Hintergrund ist, dass der Paragraf 175 erst 1969 entschärft und 1994 abgeschafft wurde.

Der Regisseur ist für seine zahlreichen Filme und Dokumentationen bekannt, in seinem jüngsten Werk setzt er sich mit dem Schlagerstar Rex Gildo auseinander, der seine Homosexualität versteckte. Der Film "Der letzte Tanz" läuft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Ersten und am Samstag in der Primetime im rbb-Fernsehen (queer.de berichtete). Außerdem ist das semi-dokumentarisches Filmdrama bereits seit Wochen in der ARD-Mediathek zu sehen.



In dem Interview wies von Praunheim auch darauf hin, dass inzwischen auch offen homosexuelle Menschen in der Schlagerbranche akzeptiert und erfolgreich seien – er nannte dabei Kerstin Ott und Ross Antony als Beispiele. Mit Blick auf Dschungelkönig Antony sagte der Aktivist weiter: "Ein femininer Schwuler, der sehr beliebt ist in der Schlagerindustrie, das ist doch ein sehr großer Unterschied zu früher." (AFP/cw)