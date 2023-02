Janktos Ex-Partnerin unterstützt sein Coming-out

Heute, 13:02h,

"Ich bin sehr stolz, dass er die Kraft aufbringen konnte, an die Öffentlichkeit zu gehen." So reagierte Markéta Ottomanská, die bis November 2021 mit Fußballprofi Jakub Jankto liiert gewesen war, im Online-Magazin "Idnes" auf das Coming-out des 27-Jährigen von Sparta Prag.



Das Model hat mit Jankto einen dreijährigen Sohn, den sie auch oft in ihren Profilen auf sozialen Medien zeigt. Sie sorge sich, dass ihr Ex Hassattacken ertragen muss: "Es gibt sicherlich noch viele, die ihm private Nachrichten schreiben und ihn bedrohen. Es ist schrecklich, dass dies auch heute noch geschieht. Fremde, die sich für das Leben anderer Menschen interessieren", so Ottomanská. "Hoffentlich wird es gut gehen. Männer sind bei diesem Thema allerdings sehr empfindlich."

"Das Wichtigste ist jetzt, dass er sicher und glücklich ist"

Details vom Coming-out ihr gegenüber wollte Ottomanská nicht nennen, erklärte aber: "Als Jakub es mir erzählte, gab er mir auch große Freiheit. Das Wichtigste ist jetzt, dass er sicher und glücklich ist. Ich bin sicher, er wird sich erleichtert fühlen und nichts wird ihn innerlich zersetzen."



Bei ihrer Trennung vor 15 Monaten hatten Boulevardmedien berichtet, dass Jankto seine Partnerin nicht gut behandelt habe. Nun sagte Ottomanská, dass sie ihrem Ex nichts vorwerfe: "Wir sind Eltern. Wir müssen uns vertragen."



Jankto hatte sich am Montag als erster Spieler der tschechischen Eliteliga als schwul geoutet (queer.de berichtete). Viele europäische Fußballer, Trainer und Vereine haben ihn daraufhin für diesen Schritt gelobt (queer.de berichtete). Zuletzt erklärte etwa Werder Bremens Mittelfeldspieler Jens Stage: "Es ist wichtig für den Fußball, dass wir zeigen, dass es egal ist, wen wir wo und wann lieben. Es ist nur Liebe, und die ist für alle da", so der 26-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. Jankto sei ein gutes Vorbild für alle, die sich in einer ähnlichen Situation befänden, auch wenn er natürlich wisse, dass dieser Schritt "schwierig sein kann". (cw)