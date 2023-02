Olivia Jones lernt das Sterben

Heute, 15:08h,

Ab dem 15. März machen sich "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka und Dragqueen Olivia Jones in der sechsteiligen Doku-Serie "Sterben für Anfänger" beim Streamingportal RTL+ auf den Weg, das Sterben zu lernen. "Ohne Berührungsängste, aber voller Neugier", teilte RTL in einer Presseaussendung mit, "für die Zeit 'Ü50' hatten sie sich geschworen, nicht mehr zu verdrängen, was todsicher kommt".



Die beiden Moderator*innen wollen mit dem Projekt an ihre Grenzen gehen: Sie versorgen etwa einen Leichnam, gehen auf Geisterjagd und suchen mit Hilfe eines Mediums Kontakt zu ihren Verstorbenen. Sie treffen Menschen, die den Tod vor Augen haben und Menschen, die überzeugt sind, das Jenseits kennengelernt zu haben.



Olivia Jones spielt in der Serie mit dem Gedanken, über den Tod hinaus im Scheinwerferlicht zu stehen, und lässt sich zeigen, wie Verstorbene plastiniert werden. Steffen Hallaschka erlebt in der Schweiz, wie eine todkranke Frau Sterbehilfe in Anspruch nimmt.

Das "wahrhaftigste Stück Reality TV" von Olivia Jones' Karriere

Zuletzt hatte Olivia Jones im Januar für der Kölner Unterhaltungssender noch gegen Mitternacht die leichte tägliche Unterhaltungssendung "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" comoderiert, in der sie die Ereignisse im Dschungelcamp Revue passieren ließ. "Sterben für Anfänger" ist dabei ein ganz anderes Format – "das mit Abstand wahrhaftigste Stück Reality TV ihrer Karriere", so RTL. Auch der "stern TV"-Moderator muss sich zum ersten Mal selbst den existenziellen Fragen des Lebens und des Sterbens stellen.



"Ich habe vieles verdrängt. Olivia Jones war für mich immer ein Schutzpanzer, aber dieses Experiment ging direkt ins Herz", erklärte Jones über die Serie. Steffen Hallaschka ergänzte: "Eins ist klar: Wir müssen alle sterben. Ich wollte davor nicht mehr die Augen verschließen, sondern vorbereitet sein. So wurde aus dieser Reise eine der radikalsten und bereicherndsten Erfahrungen meines Lebens."



Am 15. März ab 22.35 Uhr widmet sich auch "stern TV" bei RTL dem Thema. In der Sendung sprechen Steffen Hallaschka und Olivia Jones über ihre gesammelten Erfahrungen mit der Vergänglichkeit und lassen das Projekt Revue passieren. "stern TV" stand zuletzt innerhalb der Community in der Kritik: Dem Reportagemagazin wurde vorgeworfen, transfeindlichen Kräften ein unkritisches Forum geboten zu haben (queer.de berichtete). (pm/cw)