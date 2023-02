Bremen: Jugendliche bedrohen trans Frau im Bus

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe (Bild: TechLine / pixabay

Am Dienstagabend haben laut der Bremer Polizei drei unbekannte Jugendliche in einem Linienbus im Stadtteil Findorff eine 32-jährige trans Frau und ihre 31 Jahre alte Begleitung bedroht und beleidigt. Nun werden Zeuginnen oder Zeugen gebeten, sich zu melden.



Gegen 17.30 Uhr waren die beiden Opfer nach Polizeiangaben in einem Bus der Linie 26 von Findorff in Richtung Kattenturm unterwegs. Drei Jugendliche fingen während der Fahrt an über sie zu reden und zu lachen, woraufhin die 31-Jährige diese aufforderte, das zu unterlassen. Ein weiterer unbekannter Zeuge forderte sie ebenfalls dazu auf. Daraufhin wurde das Trio aggressiv und beleidigte die trans Frau und anderem mit dem Schimpfwort "Transe" und drohte, diese abzustechen. An der Haltestelle Hemmstraße stiegen die drei jungen Männer aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung aufgenommen.

Täterbeschreibung

Die Gruppe wurde wie folgt beschrieben: Alle waren etwa 16 bis 18 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter (0421) 362-3888 entgegen.



Letztes Jahr hatte ein Angriff auf eine trans Frau in Bremen für Entsetzen gesorgt: Eine 57-Jährige wurde dabei schwer verletzt (queer.de berichtete). Der Haupttäter war ein 13-Jähriger, der wegen seines Alters nicht strafmündig ist (queer.de berichtete). (cw)