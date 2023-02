Veganer Rex-Gildo-Darsteller Schumann gewinnt "Das große Promibacken"

Gestern, 09:59h,

Kai Schumann (46) hat "Das große Promibacken" gewonnen. Die Sat.1-Show hat am vergangenen Mittwochabend (15. Februar) das Finale ausgestrahlt. Der Schauspieler konnte sich mit seinen veganen Torten am Ende gegen seine männlichen Konkurrenten Jochen Schropp (44) und Philip Boy (35) durchsetzen und den goldenen Cupcake sowie ein Preisgeld von 10.000 Euro für den guten Zweck einheimsen. Die Finalsendung verfolgten am Mittwochabend in der Sat.1-Primetime 1,59 Millionen Menschen zu, was einem Marktanteil von 6,5 Prozent entsprach.



Auf Instagram zelebriert Schumann seinen Triumph. "Waaaaaaas??? Gewonnen??? Ich raste aus! Vegane Torten haben 'Das große Promibacken' gewonnen", schreibt er in einem Post.



Als weitere Promis waren in der Show Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor, Moderatorin Caroline Beil, Komikerin Nicole Jäger, Schauspielerin Gerit Kling sowie DSDS-Teilnehmer und Ex-Dschungelkönig Joey Heindle angetreten.

Kai Schumann setzte auf vegane Rezepte

Es war das erste Mal in der Geschichte der Sendung, dass einer der prominenten Kandidaten ausschließlich vegan gebacken hat. Im Interview mit "spot on news" verriet Schumann im Rahmen seiner Teilnahme, dass vegan zu leben "kein Verlust", sondern "ein Gewinn" sei.



Für Jochen Schropp reichte es am Ende nicht ganz (Bild: Sat.1 / Claudius Pflug)

Schumann spielte die Hauptrolle im Rosa-von-Praunheim-Film im semidokumentarischen Filmdrama Rex Gildo – Der letzte Tanz", der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Ersten gezeigt wurde (queer.de berichtete). Bei der Erstausstrahlung um 0.05 Uhr schauten 430.000 Menschen zu; der Marktanteil lag damit bei 7,1 Prozent. Der Film war allerdings schon seit November in der ARD-Mediathek verfügbar. (spot/cw)