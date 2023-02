Bericht: Wolfsburg-Profi Felix Nmecha teilt transphobes Video eines Rechtsextremisten

Gestern, 12:03h,

Viel Kritik am deutsch-englischen Fußballprofi Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg: Der 22-Jährige soll vor gut einer Woche einen transphoben Beitrag des amerikanischen Rechtsextremisten Matt Walsh geteilt haben. Das geht aus mehreren Screenshots hervor, die in sozialen Netzwerken geteilt werden und über die unter anderem "Tag24" berichtet.

"Theokratischer Faschist"

Walsh nennt sich selbst einen "theokratischer Faschisten" und bezeichnet trans Menschen pauschal als "psychisch krank". Zudem verbreitet er Verschwörungstheorien über die LGBTI-Community. So bringt er etwa Dragqueens immer wieder mit sexuellem Missbrauch von Kindern in Zusammenhang. In dem von Nmecha offenbar in seiner Instagram-Story geteilten Video soll sich Walsh über den Vater eines trans Kindes lustig machen.



Für den Kontext: hier das Original-Video von Walsh, der sich über den Vater eines Trans-Kindes und über das Kind selbst lustig macht.https://t.co/ONbx6wnelJ Marc Schwitzky (@junger_herr_) February 14, 2023 Twitter / junger_herr_

Nmecha, der bislang mehrfach in deutschen und englischen Jugendnationalmannschaften aufgelaufen ist, wirbt in sozialen Medien offensiv für den christlichen Glauben. Auf Instagram lautet sein Profiltext etwa "Jesus is Lord". Seine missionarischer Eifer wird immer wieder von Fans kritisiert.



Der VfL Wolfsburg gilt eigentlich als sehr LGBTI-freundlicher Verein. 2017 lief Nilla Fischer als erste Kapitänin eines Bundesligavereins in einer Regenbogenkapitänsbinde auf (queer.de berichtete). Inzwischen ist diese auch in der Männermannschaft gebräuchlich. Der Sportchef des VfL Wolfsburg hatte letztes Jahr die Fußballweltmeisterschaft in Katar wegen der Queerfeindlichkeit des Emirats boykottiert (queer.de berichtete).



Wie kann man dem VfL wegen Felix Nmecha seinen Transphoben Storys bitte die Schuld geben? Die Werte vom VfL sind genau das Gegenteil. Regenbogenbinde und Pride Spieltags Trikots. Wtf? Felix Nmecha verdient die komplette Häme und nicht der VfL. Dominik WOB (@DomVanzant) February 14, 2023 Twitter / DomVanzant

Erst am Montag hatte sich der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto als schwul geoutet – als erster Spieler der ersten Liga seines Heimatlandes (queer.de berichtete). In der Bundesliga hat bislang noch kein einziger Spieler während seiner Profi-Laufbahn über seine Homosexualität gesprochen – angesichts der offenbar nach wie vor grassierenden Queerfeindlichkeit unter Spielern ist das wohl keine Überraschung. (cw)