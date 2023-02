Spahn: "Ich wäre in den Neunzigern niemals Bundesminister der CDU geworden"

Gestern, 13:01h,

Der CDU-Hoffnungsträger Jens Spahn hat in der am Mittwoch veröffentlichten neuesten Folge von "Wir. Der Mutmach-Podcast" über sein Leben als offen schwuler Christdemokrat gesprochen.



In dem knapp 45-minütigen Gespräch wurde er etwa darauf angesprochen, dass er die CDU als "Klimaschutzpartei" bezeichnet hatte, was bei einigen Personen Kopfschütteln ausgelöst hatte. Daraufhin brachte Spahn die Klima-Thematik mit der Queerpolitik in Zusammenhang: "Es gibt das schöne Zitat: 'Konservativsein heißt manchmal auch das für die Zukunft zu bewahren, was man vielleicht vor 20 Jahren noch bekämpft hat. Oder [es heißt] den Fortschritt so zu verlangsamen, dass er auch für die breite Masse erträglich ist.'"



Diesem zugespitzten Zitat stimme er zu: "Ich hab das beim Thema 'Homosexualität' […] schon mal gesagt. Die Volker Becks und Klaus Wowereits dieser Welt haben einen richtigen Avantgardekampf mit vielen anderen geführt, dafür, dass Schwulsein, Lesbischsein oder Queersein eine ganz andere Normalität hat. [...] Aber Volker Beck hätte das Dorf im Münsterland nie erreicht. Das kann am Ende nur die CDU."



Volker Beck saß zwischen 1994 und 2017 für die Kölner Grünen im Bundestag. Er galt als treibende Kraft hinter dem Lebenspartnerschaftsgesetz und kämpfte für die Öffnung der Ehe, die er kurz vor dem Ende seiner Parlamentslaufbahn noch miterlebte.

Spahn: Einige wollten Schwulsein gegen mich verwenden

Spahn erklärte auch, dass er anfangs durchaus wegen seiner sexuellen Orientierung innerparteilichen Widerstand erfahren habe. So sei vor 20 Jahren "von einigen wenigen" in seiner Partei versucht worden, "mein Schwulsein zum Thema zu machen" und es gegen ihn zu verwenden. Dies habe sich am Ende aber gegen diese Leute gewendet.



Richtig sei aber auch: "Ich wäre in den Neunzigerjahren niemals Bundesminister der CDU geworden", wenn er bereits damals offen schwul gelebt hätte. Die Welt habe sich aber seither weiterentwickelt – "auch die CDU, Gott sei Dank". Früher habe es eine "ganz andere Erfahrungswelt" sowohl für Hetero- als auch für Homosexuelle gegeben – mit Versteckspielen oder "blöden Sprüchen". Spahn weiter: "Man muss sich bewusst machen, dass ziemlich viel passiert ist in kurzer Zeit."



Zwar attestierte der 42-Jährige mit Blick auf Akzeptanz queerer Menschen auch: "Wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen." Aber man habe bereits einen großen Weg zurückgelegt.

Spahn: Konservative sind gelassen und nicht dogmatisch

In dem Podcast verteidigte er auch den Konservatismus gegen andere Gedankenwelten: "Sozialismus, Kommunismus, Faschismus – hier war immer die Idee, das perfekte System auf Erden zu schaffen. […] Aber wenn die Menschen nicht zur Idee gepasst haben, dann wurden sie mit Gewalt angepasst", beklagte er. Der liebe Gott mache aber das Paradies, so der frühere Ministrant, der Mensch könne die Welt nicht perfekt machen. "Er macht Fehler. Er kann nur immer wieder daraus lernen und es besser machen", so Spahn weiter. Diese (konservative) Einstellung führe zu einer "gewissen Gelassenheit" und verhindere Dogmatismus.



Spahn kritisierte in dem Podcast auch katholische Kreuzzüge oder Hexenverbrennung als "menschliche Irrtümer". Dabei habe die "Gelassenheit" gefehlt, "dass sich der liebe Gott schon was dabei gedacht hat, dass die Menschen so vielfältig sind".



Zum Ende nahm Spahn auch Stellung zu den neuen Modewörtern "woke" und "Identität", mit denen Konservative gerne über "Linke" schimpfen. Konkret sagte der Christdemokrat, er habe als überzeugter Konservativer Probleme mit "manchen dieser woken Identitäts-Definitions-Kisten". Spahn weiter: "Ich hab nicht für mich definiert, dass ich schwul bin. Ich bin's einfach. Ich weiß nicht, wer es entschieden hat, der liebe Gott? Aber wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, man könne jeden Tag für sich neu definieren, was man ist, das rührt, finde ich, an den Grundfesten von emanzipatorischen Fragen – Frauenemanzipation, Homosexuellenemanzipation, Minderheitenemanzipation." Man könne nicht alles zur Identitätsfrage erklären. (dk)