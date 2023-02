"Star Trek"-Reunion: Whoopi Goldberg moderiert in ikonischem Outfit

Gestern, 14:27h, noch kein Kommentar

Der US-Sender ABC strahlt am Donnerstag eine Sonderausgabe der Talkshow "The View" aus. In dieser kommt es zu einem Wiedersehen der Hauptdarsteller aus "Star Trek". Durch den Abend führt Whoopi Goldberg (67), die von 1988 bis 1993 selbst bei "The Next Generation" mitspielte. Ein vorab bei Instagram veröffentlichter Clip zeigt sie in ihrem legendären Guinan-Kostüm.



Goldberg ist erst in einen roten Mantel gekleidet zu sehen. Durch ein Fingerschnippen verwandelt sie sich in ihre "Star Trek"-Figur mit dem ikonischen Turban. Passend dazu wurde das TV-Studio zur Ten Forward Lounge umgebaut.

Eine in Zusammenarbeit mit "Entertainment Weekly" geteilte Bilderreihe gibt zudem einen Vorgeschmack auf Goldbergs prominente Gäste: Im Studio begrüßen wird sie Patrick Stewart (82, Jean-Luc Picard), Jonathan Frakes (70, William Riker), Gates McFadden (73, Beverly Crusher) und Michael Dorn (70, Worf).



Michael Dorn bekommt Auszeichnung



Wie "Entertainment Weekly" berichtet, kommen die Schauspieler*innen zusammen, um ihre gemeinsame Zeit bei den Dreharbeiten zur Serie Revue passieren zu lassen. Michael Dorn wird dabei offensichtlich eine besondere Ehre zuteil: Auf einem Foto hält der Schauspieler eine Trophäe für die "meisten Auftritte in der Star Trek Geschichte" in der Hand. Ein weiterer Schnappschuss zeigt, wie Patrick Stewart Whoopi Goldberg einen Kuss auf die Stirn drückt.



Die dritte Staffel von "Star Trek: Picard" läuft ab Freitag in Deutschland: Die Streamingdienste Amazon Prime Video und Paramount+ werden jede Woche eine neue Folge veröffentlichen.



Goldberg war zwischen 1988 und 1993 in 28 Folgen der Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" als Guinan dabei. Die Rolle der mysteriösen Außerirdischen spielte sie auch in den Kinofilmen "Star Trek: Treffen der Generationen" und "Star Trek: Nemesis". Außerdem war sie in zwei Folgen der neuen Serie "Star Trek: Picard" zu sehen. Die Schauspielerin engagiert sich zudem seit Jahren für LGBTI-Rechte – dafür erhielt sie auch mehrere queere Preise, etwa 2013 von der größten LGBTI-Organisation der USA, der Human Rights Campaign (queer.de berichtete).



Im Jahr 2002 hatte Goldberg auch in einer Folge der beliebten britischen Sitcom "Absolutely Fabulous" (erhältlich im Amazon-Prime-Channel "BBC Player" und bei OutTV) mitgewirkt. Sie spielt darin die Mitarbeiterin eines queeren Zentrums in New York, die eine gleichgeschlechtliche Ehezeremonie für die beiden Hauptfiguren Eddy (Jennifer Saunders) und Patsy (Joanna Lumley) durchführt. (spot/dk)