Aids-Hilfe Aachen: Ausschreibung einer Stelle für Beratung und stellvertretende Geschäftsführung

Die Aids-Hilfe Aachen e.V. sucht



eine/n Sozialarbeiter*in

eine/n Sozialpädagogen*pädagogin

oder vergleichbare Qualifikation

m/w/d



● ab dem 01.07.2023 oder zu einem früheren Zeitpunkt

● Vollzeit 39,83 Std/Woche

● Bezahlung nach TVL-S 12



Aufgabenschwerpunkte:



● Beratung Allgemeinbevölkerung zu HIV und Sexualität

● Testberatung

● Beratung von Menschen mit HIV

● psycho-soziale Beratung

● Sozialberatung

● Förderung der Selbsthilfe

● Prävention für MSM

● Konzeption und Durchführung von Aktionen für Schwule und andere Männer, die Sex mit Männern haben in den jeweiligen Szenen

● Vernetzung mit kommunaler queerer Szene

● In Kooperation Umsetzung eines niedrigschwelligen Testprojektes

● Kooperation mit SCHLAU Aachen (schwul-lesbisches Aufklärungsprojekt)

● stellvertretende Geschäftsführung

● Öffentlichkeitsarbeit, Außenvertretung

● Zusammenarbeit mit u. Vertretung Geschäftsführung



Ihr Profil:



● Berufserfahrung in der Beratungsarbeit

● Identifikation mit der Haltung und den Zielen von AIDS-Hilfe

● akzeptierende Haltung zu vielfältigen Lebensweisen

● Fähigkeit zu selbständigen und teamorientierten Arbeiten

● Erfahrungen im aktiven Einsatz von Internet und sozialen Medien

● hohe Kommunikationsfähigkeit

● Führerschein Klasse B, eigener PKW erwünscht

● wünschenswert wären Fremdsprachenkenntnisse



Wir bieten:



● eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagiertem haupt- und ehrenamtlichen Team

● eigenverantwortliches Arbeiten in Kooperation und Absprache mit der Geschäftsführung

● ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis

● Vergütung nach TVL-S /12

● Fall- und Teamsupervision

● kollegiale Beratung und Unterstützung

● Fortbildungsmöglichkeiten der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. und der AIDS-Hilfe NRW e.V.



Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von queeren Menschen und Menschen mit HIV. Als Aids-Hilfe legen wir großen Wert auf Vielfalt. So freuen wir uns über jede Bewerbung, unabhängig von geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Alter sowie sexueller Orientierung. Wir begrüßen die Bewerbungen von Menschen mit Migrationsgeschichte, BI*POC, sowie von Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen (entspr. BGleiG, SGB IX) .



Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung freuen wir uns, per Email oder per Post.



Kontaktdaten



AIDS-Hilfe Aachen e.V., z.Hd. Walter Brüsseler

Zollernstraße 1, 52070 Aachen,

Tel. 0 241 / 9006590,