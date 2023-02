"Promi-Büßen" mit Olivia Jones geht in die zweite Runde

Wird Olivia Jones wieder Promis zum Weinen bringen? (Bild: ProSieben / Nikola Milatovic)

ProSieben wird eine zweite Staffel der Realityshow "Das große Promi-Büßen" zeigen. Das teilte Moderatorin Olivia Jones am Donnerstag in einem Video auf ihrer Instagram-Seite mit. "Das große Promibüßen hat im letzten Jahr ja hohe Wellen geschlagen. Wir haben die Promis ja auch ordentlich rangenommen", so die Hamburger Dragqueen. "Und es war doch klar, dass es da jetzt eine zweite Staffel gibt."



Olivia erklärte weiter, dass sie jetzt die Hilfe ihrer Fans brauche: "Wer hat es verdient, ordentlich bei uns zu büßen?" Dafür sollen User*innen Hinweise in den Kommentaren geben. Namen wie Peter Klein oder Lucas Cordalis tauchten dabei besonders häufig auf.



Die erste Staffel hatte im letzten Sommer gute Quoten geholt. Dabei traten als Promis Elena Miras, Daniele Negroni, Carina Spack, Calvin Kleinen, Ennesto Monté Helena Fürst, Tessa Hövel, Daniel Köllerer, Simex, Gisele Oppermann und der umstrittene schwule Entertainer Matthias Mangiapane an, die auf engem Raum zusammenleben und sich dabei filmen lassen mussten. Olivia Jones fungierte in der Show als eine Art Beichtmutter, die den Promis ihre Fehler in der "Runde der Schande" offen aufzeigte. Dabei stellte sie auch Mangiapane zur Rede, der sich in Shows immer wieder abwertend über andere geäußert hatte (queer.de berichtete).

Simex bereute homophobe Sprüche

Tränenreich war die Reue von Youtuber Simex, der Kontrahenten als "Schwuchtel" beschimpft hatte. Beim "Promi-Büßen" beteuerte er, nichts gegen Schwule zu haben und erklärte: "Könnte ich diese Wörter rückgängig machen, würde ich das natürlich machen" (queer.de berichtete).

Für den Streamingkanal RTL+ wird Olivia Jones nächsten Monat auch in einer ernsten Sendung zu sehen sein: Gemeinsam mit "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka präsentiert sie die sechsteilige Doku-Serie "Sterben für Anfänger" – eine Serie, die davon handelt, was der Tod bringt (queer.de berichtete). (dk)