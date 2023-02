Vor der Ehe mit Carter Reum: Paris Hilton fühlte sich asexuell

Paris Hilton vergangenes Jahr in einer Late-Night-Talkshow (Bild: ABC)

Heute, 13:00h,

Paris Hilton (42) hat in einem Interview mit "Harper's Bazaar" offenbart, dass sie als junge Frau ihr Sexualität in Frage gestellt und sich als asexuell betrachtet habe. "Ich war als Sexsymbol bekannt, aber alles Sexuelle machte mir Angst." Die Hotelerbin führt das auf traumatische Erlebnisse zurück. Zum einen soll sie laut eigener Aussage während ihrer Zeit in einem Internat von Mitarbeitenden sexuell missbraucht worden sein, zum anderen wurde 2004 ein Sex-Tape von ihr und einem Ex-Freund gegen ihren Willen veröffentlicht. Hilton habe sich deshalb ab ihren Zwanzigern gehemmt gefühlt und habe es nur gemocht, "rumzumachen. Viele meiner Beziehungen scheiterten deshalb."



Erst mit ihrem Ehemann Carter Reum habe sie eine neue Art von Vertrauen gefunden und konnte die lange Liste an Verflossenen samt einigen Verlobungen hinter sich lassen. "Erst seit ihm bin ich nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, dass ich nach all der Hölle, die ich durchgemacht habe, endlich das bekomme, was ich verdiene, nämlich jemanden, dem ich vertrauen kann und mit dem ich ein echtes Leben aufbauen kann." Reum, den sie 2019 bei einem Thanksgiving-Treffen eines Freundes kennenlernte, sei anders als ihre Ex-Partner. "Er ist nicht berühmt. Er ist schlau. Er kommt aus einer netten Familie. Er ist ein guter Mensch. Eben das Gegenteil von dem, was ich gewohnt war, als ich nach Männern suchte."

Paris Hilton fühlt sich als Mutter "vollständig"

Das It-Girl und der Unternehmer sind seit 2019 ein Paar und haben im November 2021 geheiratet. Vor wenigen Wochen verkündeten sie stolz, dass ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt ist. Per Leihmutter wurde ihnen ein Junge geschenkt, wie die beiden zunächst dem US-Magazin "People" verrieten. "Ich möchte ihn beschützen und jede Sekunde bei ihm sein", schwärmt Hilton nun im "Harper's Bazaar"-Interview über ihren Sohn. "Du hast diesen Mutterinstinkt, der einsetzt, den ich noch nie zuvor hatte. Ich fühle mich jetzt vollständig."



Die Schwangerschaft hielt das Paar lange Zeit geheim. Mit brünetter Perücke, Hoodie und unter falschem Namen besuchte Hilton am Tag der Geburt ihres Sohnes das Krankenhaus, wie sie in dem Interview weiter erzählt. "Wir haben entschieden, dass wir diese ganze Erfahrung für uns alleine haben wollten." So schloss sich das Paar zunächst mit seinem Nachwuchs zwei Tage lang in seinem Haus in Beverly Hills ein und genoss die gemeinsame Zeit. Selbst die engsten Familienmitglieder erfuhren erst kurz vor der Ankündigung bei Instagram von der Geburt.



Hilton hatte vor gut zehn Jahren die queere Community verärgert, weil sie Schwule als "eklig" bezeichnet hatte (queer.de berichtete). Trotz einer Entschuldigung nahm daraufhin der queere Sender Logo eine Doku mit der Hotelerbin aus dem Programm (queer.de berichtete). (spot/cw)