Fahndung: Wer kennt diese schwulenfeindlichen Schläger?

Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung eines queerfeindlichen Gewalttat. Gesucht werden zwei Männer, die in der Nacht auf Sonntag, den 14. August 2022 einem 34-Jährigen am Boulevard unterhalb des Bielefelder Hauptbahnhofs schwere Verletzungen zufügten. Veröffentlicht wurden Bilder aus Überwachungskameras. Die jungen Männer sind darauf gut zu erkennen.



Die Angreifer störten sich offenbar an einem schwulen Junggesellenabschied. Zwei 34- und 31-jährige Teilnehmer aus Bünde kauften gegen 02.10 Uhr Getränke an einem Kiosk im Durchgang zum Boulevard. Dort wurden sie von einer Gruppe Männer grundlos angepöbelt und beleidigt.

Der 34-Jährige wurde krankenhausreif geschlagen

Der Haupttäter attackierte daraufhin den 34-Jährigen. Er fixierte den Mann und stieß ihn mit seinem Knie ins Gesicht. Der zweite Täter hielt den 31-Jährigen zurück, indem er ihn schubste und mit Schlägen drohte. Der 34-Jährige erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



Für die Veröffentlichung der Fahndungsfotos ein halbes Jahr nach der Tat war ein Gerichtsbeschluss erforderlich. Alle anderen Ermittlungsansätze zur Identifizierung der Angreifer waren zuvor erfolglos geblieben. Der Haupttäter ist etwa 190 cm groß. Hinweise zu den Männern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der (0521) 545-0 entgegen. (cw/pm)



20h: Verdächtige haben sich gestellt

Nach Angaben der Polizei haben sich die beiden per Foto gesuchten Männer einen Tag nach Beginn der Foto-Fahndung gestellt. Entsprechend wurden die Bilder auf dieser Seite entfernt.