Selbstbewusst, furchtlos und voller Sexappeal: Teemo

Singlecover "Shut up"

Let's make a move, ich hab' keine Lust zu warten.

Es wird heiß bei Teemo! Von Unentschlossenheit kann bei diesem jungen Künstler definitiv nicht die Rede sein. Nachwuchstalent Teemo lässt uns auf seiner neuen Single "Shut up" seine musikalische Identität klarer spüren denn je: Konsequente Pop-Sounds treffen hier auf erfrischende HipHop- und RnB-Elemente. Wenn die Hook einsetzt, will man am liebsten direkt in genau die Clubnacht abtauchen, die Teemo wohl zu den Lyrics von "Shut up" inspiriert hat. Als ihn der heiße Typ an der Bar im Songtext förmlich mit seinen Blicken auszieht, doch nicht zur Tat schreitet und nur um den heißen Brei redet, hilft ihm vielleicht ein kleiner Push von Teemo.

"Shut up get down, heute Abend sprechen Taten!" – Selbstbewusst, furchtlos und voller Sexappeal zeigt sich der 25-jährige Wahlberliner in seiner neuen Single "Shut up" von seiner leidenschaftlichen Seite. Mit seiner eindrucksvollen Stimme und seinem unwiderstehlichen Charme verleiht Teemo diesem Song eine besonders prickelnde Note. "Wir wissen beide, was du willst – Shut up!" (dd/pm)