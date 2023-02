Imogen Poots spielt Hauptrolle in Kristen Stewarts Regie-Debüt

Imogen Poots im April 2022 bei der Premiere von "Outer Range" (Bild: IMAGO / MediaPunch)

Kristen Stewart (32) hat Details über ihr geplantes Spielfilm-Debüt als Regisseurin enthüllt. "Wir werden den Film dieses Jahr drehen", sagte die Schauspielerin am Sonntagabend auf einer Veranstaltungsreihe der Berlinale in Berlin. "Ich habe lange Zeit daran geschrieben, vier oder fünf Jahre. Die Besetzungen stehen fest. Imogen Poots wird Lidia spielen." Stewart, die derzeit die Berlinale-Jurypräsidentin ist, plant eine Verfilmung des Romans "The Chronology of Water".



Autorin Lidia Yuknavitch erzählt in dem Buch von schwierigen familiären Beziehungen, ihrer angehenden und scheiternden Schwimm-Karriere und auch von ihrer Bisexualität. Kristen Stewart war 2015 von einer Boulevardzeitung selbst als bisexuell geoutet worden – angeblich durch die eigene Mutter (queer.de berichtete).



Imogen Poots (33) war bislang etwa in dem Horrorfilm "28 Weeks Later" oder der Komödie "French Exit" zu sehen. (cw/dpa)