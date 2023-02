Heute, 06:13h, noch kein Kommentar

*** ENGLISH BELOW ***



Kommst du aus Afrika oder Asien?

Bist du schwul, lesbisch trans oder queer?

Willst du anderen Menschen helfen?

Willst du ein Studium beginnen und gleichzeitig arbeiten und Geld verdienen?



Wir bieten dir eine Möglichkeit.



In der Schwulenberatung Berlin kannst du studieren und gleichzeitig Arbeiten. Wir können dich beim berufsbegleitenden Studium der Sozialen Arbeit unterstützen.



● Zwei Tage sind für das Studium, Beginn September/Oktober 2023

● Drei Tage arbeitest du und unterstützt LSBTI*-Menschen mit psychischen Erkrankungen

● Du arbeitest im Team. Du bekommst Hilfe in der Arbeit und beim Studium

● Du bekommst für die Dauer des Studiums ein festes Gehalt,

● Wir helfen bei der Aufenthaltsgenehmigung und beim Arbeitserlaubnis



Was du mitbringen musst:

● Deutsche Sprachkenntnisse ( möglichst C1 )

● Hochschulzugangsberechtigung (link zur Hochschule)

● Lust auf soziale Arbeit, Lernen und Studieren und gerne Erfahrung im sozialen Bereich



Mehr Informationen:

Jörg Duden

Tel. (030) 44 66 88 22





*****



Are you from Africa or Asia?

Are you gay, lesbian, trans or queer?

Do you want to help other people?

Do you want to study and work and earn money at the same time?

We are offering exciting opportunities.



At Schwulenberatung Berlin you can combine your part-time studies of Social Work with an interesting job working for us



● You study Social Work two days a week, starting September/October 2023.

● hree days a week you work supporting LGBTI* with mental health issues

● You work in a team. You get help with your work and your studies

● You get a fixed salary for the duration of your studies

● We help with residence permits and work permits.



What you need to bring with you:

● German language skills (preferably C1)

● University entrance qualification (link to the university)

● An interest in Social Work, learning and studying

● Ideally some experience in the social sector



More information:

Jörg Duden

Tel. +49 30 44 66 88 22