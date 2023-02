Jakub Jankto ist der bislang einzige offen schwule Spieler der tschechischen Topliga (Bild: Screenshot ČRo Radiožurnál)

Fußballer Jakub Jankto hat vergangenen Donnerstag in einem ausführlichen Interview im tschechischen Radio über sein Coming-out gesprochen. Der Spieler des Spitzenclubs Sparta Prag hatte sich drei Tage zuvor als schwul geoutet – als erster Profi der tschechischen Eliteliga (queer.de berichtete).



Im öffentlich-rechtlichen Rundfuksender ČRo Radiožurnál zeigte sich der 27-Jährige nicht überrascht, dass so wenige schwule Spieler offen über ihre sexuelle Orientierung sprechen: "Die Jungs haben einfach Angst vor dem Coming-out und fürchten sich vor den Reaktionen in der Öffentlichkeit", sagte er. "Ich hoffe, ich kann sie dazu motivieren und ihnen ein Vorbild sein." Jankto erklärte weiter, dass er daran gedacht habe, seine aktive Karriere zu beenden, aber dann doch zeigen wollte: "Man kann eine andere sexuelle Orientierung haben und weiter normal arbeiten."



In dem Interview berichtete er auch von positiven Veränderungen nach dem Coming-out: "Das wichtigste für mich ist, dass ich endlich leben kann, wie ich will. Ich war erleichtert." Er habe zwar viele Reaktionen erwartet, "aber nicht, dass die größten Teams und Organisationen der Welt hinter mir stehen". So war er für sein Coming-out auch von Clubs und Spieler*innen der deutschen Bundesliga gelobt worden, etwa von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (queer.de berichtete). Jankto sagte auch, dass ein Coming-out im Frauenfußball gesellschaftlich viel akzeptierter sei als bei den Männern.

"In der Umkleidekabine hat sich nichts verändert"

Er habe sich zuerst bei seiner Familie und bei Freund*innen geoutet und dann auch im Team, bevor er seine Homosexualität gegenüber der Welt öffentlich machte. Die Reaktion seiner Mannschaft lobte Jankto überschwänglich: "Spartas Reaktion war generell sehr positiv und ich danke allen sehr dafür. Es war nämlich nicht einfach für mich." Seine Teamkameraden hätten das Coming-out "fantastisch" aufgenommen. "In der Umkleidekabine hat sich nichts verändert", so Jankto.

Zu seiner früheren Beziehung mit Model Markéta Ottomanská, aus der ein gemeinsamer Sohn hervorging, will sich Jankto nicht öffentlich äußern. Klatschblätter hatten darüber immer wieder berichtet. "Die Boulevardpresse will dich immer wieder niedermachen. Ich werde darauf nicht antworten", so der Spieler. Ottomanská hatte bereits kurz nach dem öffentlichen Coming-out erklärt, dass sie ihren Ex-Partner unterstütze (queer.de berichtete).



Coming-outs in Spitzenteams des Männerfußballs sind immer noch sehr selten. In der Bundesliga hat sich etwa noch nie ein Profi während seiner aktiven Laufbahn geoutet. Letztes Jahr sorgte aber der damals 17-jährige Jake Daniels vom englischen Zweitligisten FC Blackpool für Schlagzeilen, als er offen von seiner Homosexualität sprach und dafür viel Lob erhielt (queer.de berichtete). (dk)