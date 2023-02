"First Dates Hotel": Bi Kandidat bringt trans Kandidatin durcheinander

Heute, 11:58h,

In der neuesten Ausgabe des "First Dates Hotel", die Vox am Montagabend zur Primetime ausstrahlte, suchten gleich mehrere queere Kandidat*innen nach ihrem Deckel. Trans Studentin Jessica (22) aus Darmstadt traf gleich zu Beginn der Show Erzieher Lucas (28) aus Groß-Gerau. Dabei gab es einiges zu bereden: "Vielleicht musst du wissen, dass ich nicht festgelegt bin, ob ich Mann oder Frau mag. Ich bin da offen", eröffnete Lucas seinem Date. Jessica war davon sichtlich aus der Bahn geworfen.



Sie outete sich daraufhin als trans Frau und sagte, dass sie "Abstand von allem" nehmen wolle, was männlich ist: "Ich bin transsexuell, ich bin im falschen Körper geboren", so die Studentin. "Bei mir wäre es nur Frau. Ist das ein Problem für dich?" Lucas lächelte und sagte: "Ne, wenn ich sonst eine Frau hab, ich sie ja auch nur Frau." Jessica betonte, ihr sei es wichtig, dass sie nicht "etwas dazwischen" sei. Das sei kein Problem, antwortete Lucas.



Am Ende funkte es zwischen den beiden nicht, obwohl er ihr "Alle meine Entchen" am Klavier gespielt hatte. "Wir haben zwar schon Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, wir sind zu unterschiedlich", sagte Lucas. Die beiden wollten zwar trotzdem in Kontakt bleiben – aber nur freundschaftlich.

Mit Sebastian, einem 23-jährigen Visual Merchandiser aus Pfullingen, und Nikolai, einem 25-jährigen Trainee aus Köln, waren zudem gleich zwei schwule Kandidaten dabei. Zwischen Lucas und Nicolai funkte es mehr: "Ich kann mir schon vorstellen, dass wir noch einmal zusammen essen gehen", so Lucas zu dem Kölner. Nikolai erklärte, dass sie zusammen essen und feiern wollten – "und dann sehen wir weiter".



Lucas (li.) und Nicolai (Bild: RTL+)

"First Dates Hotel" ist in der werberelevanten Zielgruppe ein Quotenhit für Vox. Um 20.15 Uhr war die Show am Montag unter den 14- bis 49-Jährigen Spitzenreiter unter allen deutschen Sendern. Mit 780.000 Zuschauer*innen lag "First Dates Hotel" knapp vor dem RTL-Dauerbrenner "Wer wird Millionär?" (730.000), auch wenn die Gameshow wegen einer Nachrichten-Unterbrechung und einer längeren Laufzeit einen minimal höheren Marktanteil erzielen konnte. Über den ganzen Tag gesehen schafften nur die "Tagesschau" und die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bessere Quoten bei den Jüngeren als die Kuppelshow.



Die ganze Sendung ist im Streamingdienst RTL+ erhältlich. (cw)