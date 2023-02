"White Lotus"-Star Lukas Gage mit Promi-Haarstylist liiert?

Heute, 15:18h, noch kein Kommentar

Der amerikanische Schauspieler Lukas Gage ist offenbar vergeben: Laut dem Klatschportal "Just Jared" soll der 27-Jährige den 39-jährigen Promi-Haarstylisten Chris Appleton "offiziell daten". Dies hätten namentlich nicht genannte Quellen bestätigt.



Das Duo hatte erst am Montag Bilder von einem gemeinsamen Urlaub im mexikanischen Punta de Mita veröffentlicht. Gage und Appleton zeigten sich beim gemeinsamen Baden im Meer und einem Ausflug mit einem Allradfahrzeug.

Gage ist durch mehrere schwule Rollen bekannt: So spielte er in der Disney+-Serie "Love, Victor" die Rolle des Derek, des Ex-Freundes von Benji (George Sear). In "You – Du wirst mich lieben" (Netflix) und "White Lotus" (Sky) entzückte er mit ausdrucksstarken Sexszenen seine Fans: So durfte er in "You" den Satz "Bitte, pinkel auf mich" sagen, bevor sich ein Strahl über ihn ergoss; in "White Lotus" erhielt er viel Lob für eine Rimming-Szene mit Hauptfigur Armond (Murray Bartlett). Außerdem war er als Gastdarsteller in der amerikanischen Neuauflage von "Queer as Folk" dabei.



2020 berichteten Medien weltweit über Gage, weil er ein Video geteilt hatte, in dem sich ein Regisseur während eines Zoom-Vorsprechens über Gages kleine Wohnung lustig macht. Darauf ist der britischem Akzent sprechende Regisseur zu hören, der offensichtlich vergessen hatte, den "Stumm"-Button zu drücken. Gage reagierte mit den Worten: "Ich weiß, es ist eine beschissene Wohnung. Deshalb sollten Sie mir diesen Job geben, damit ich einen besseren bekomme." Der Regisseur zeigte sich daraufhin geschockt über seinen Fehler und bat Gage um Entschuldigung. Nach der Veröffentlichung erhielt Gage viel Zuspruch von Stars wie Judd Apatow, January Jones, Lena Dunham, Joe Jonas, Angela Kinsey und Billy Eichner. Er habe die Rolle nicht bekommen, verriet der Schauspieler später, aber das sei gut gewesen – deshalb sei er frei gewesen für "The White Lotus".



Zu seiner sexuellen Orientierung hat sich Gage bislang nicht geäußert. Letztes Jahr wies er einen Twitter-User zurecht, der beklagt hatte, dass ein "Nicht-LGBTQIA+-Schauspieler wie Lukas Gage LGBTQIA-Figuren spielen". Die Antwort des Schauspielers: "Du kennst mein Alphabet nicht."



Chris Appleton ist ein britischer Hairstylist und Influencer mit 3,3 Millionen Instagram-Follower*innen (mehr als zehn Mal mehr als Gage). Er datete in der Vergangenheit Schauspieler Derek Chadwick ("Hollywood", "Scream Queens"). Beruflich stylte er unter anderem Megastars wie Ariana Grande, Katy Perry, Jennifer Lopez oder Kim Kardashian. (cw)