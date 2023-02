Heute, 09:50h, noch kein Kommentar

US-Schauspielerin Alison Brie hat sich diese Woche in einem "Buzzfeed"-Video eher beiläufig als bisexuell geoutet. In dem Video liest die 40-Jährige gemeinsam mit ihrem ebenfalls als Schauspieler bekannten Ehemann Dave Franco "Thirst Tweets", also sexuell anzügliche Twitter-Botschaften von Fans an Promis.



Brie nimmt sich dabei dem folgenden Tweet an: "Ich bin aus gutem Grund bisexuell. Und dieser Grund, dass ich in einem Dreier mit Dave Franco und Alison Brie zum Einsatz komme." Das Ehepaar reagiert darauf mit einem High Five – und Brie kommentiert: "Das ist auch der Grund, warum ich bisexuell bin." Franco reagiert amüsiert mit den Worten: "Du hast auf diesen Tweet von irgendjemanden gewartet, den du nicht kennst und außerdem nicht weißt, wie diese Person aussieht?" Sie lacht und antwortet schlicht: "Ja".



ALISON BRIE IS BISEXUAL??!! Omfg!!! The lord works in mysterious ways!! Yay welcome to the club Ali!!

Das Video führte zu vielen entzückten Reaktionen auf Twitter. Viele Nutzer*innen teilten etwa eine Szene aus der Filmkomödie "Spin Me Round" aus dem letzten Jahr, in der Brie die ebenfalls bisexuelle Schauspielerin Aubrey Plaza küsst. Eine Nutzerin schrieb zu der Szene: "Natürlich mag Aliso Brie Frauen, heterosexuelle Schauspielerinnen können das nicht tun."



Literally ofc Alison Brie likes women, straight actresses are incapable of doing this

Brie ist vor allem durch ihre Rollen in der Sitcom "Community" (2009-2015, Netflix), in der hochgelobten Dramaserie "Mad Men" (2007-2015, Sky) und als "Zoya the Destroya" in der Wrestling-Serie "Glow" (2017-2019, Netflix) bekannt. Sie spielte auch in vielen Kinofilmen wie "Scream 4" (2011), "Kings of Summer" (2013) oder "Happiest Season" (2020) mit. In Kürze erscheint ihr neuer Film "Freelance", in der sie an der Seite von John Cena und Juan Pablo Raba eine Journalistin spielt.

In einer Folge der Schnapsleichen-Historienserie "Drunk History" stellte sie Thea Spyer (1931-2009) dar, die Ehefrau von LGBTI-Aktivistin Edith Windsor (1929-2017). Windsor hatte in den USA erfolgreich gegen das Ehe-Verbot für gleichgeschlechtliche Paare geklagt und gilt als eine der Mütter der amerikanischen Ehe für alle (queer.de berichtete). (dk)