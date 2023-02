Lady Gaga von Komplizin des Hundediebs verklagt

Lady Gaga hat immerhin ihre Hunde zurück (Bild: IMAGO / MediaPunch)

Heute, 04:13h,

US-Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (36) wird von der Komplizin des Hundediebs, Jennifer McBride, verklagt, weil sie sich weigert, die 500.000 Dollar (umgerechnet etwa 474.000 Euro) Belohnung zu zahlen, die sie im Februar 2021 für die Rückgabe der beiden französischen Bulldoggen ausgelobt hatte. McBride sagt, dass die Künstlerin eindeutig erklärt habe, dass sie der Person, die ihre Hunde zurückbringt, 500.000 Dollar zahlen würde, "ohne Fragen zu stellen".



Wie "TMZ" weiter meldet, will die Klägerin zudem einen Schadenersatz, weil Lady Gaga die irreführende Belohnung ausgesetzt hat. Insgesamt soll sie 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,4 Mio. Euro) fordern.

Brutaler Diebstahl

Die Welpen des Stars, Koji und Gustav, wurden ihrem Hundespaziergänger Ryan Fischer in Los Angeles mit vorgehaltener Waffe gestohlen. Dem Bericht zufolge hielten mehrere Männer neben Fischer an, sprangen aus dem Auto, schnappten sich die Welpen und schossen dabei auf ihn. Fischer war mit allen drei Hunden des Popstars unterwegs, aber die Angreifer nahmen nur zwei von ihnen mit. Die Nachbarn fanden den angeschossenen Mann auf dem Bürgersteig. Er überlebte seine Verletzungen (queer.de berichtete).



Die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin von L.A. County, Michele Hanisee, sagte dem Nachrichtenportal, McBride habe gewusst, dass die Welpen gestohlen worden waren, als sie sie zurückbrachte. Ihre Absicht war es, die Belohnung zu erhalten. Außerdem kannte sie die an der Schießerei beteiligten Männer seit Jahren. Sie soll mit dem Vater einer der Männer zusammen gewesen sein, die für das Verbrechen verantwortlich waren.



McBride hatte die Hunde der "American Horror Story"-Darstellerin in der Olympic Community Station des LAPD zurückgegeben, zwei Tage nachdem sie gestohlen worden waren. Später wurde sie wegen Hehlerei und Beihilfe im Zusammenhang mit den Hunden angeklagt.



Der Mann, der Fischer angeschossen hatte, James Howard Jackson, wurde wegen versuchten Mordes zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt (queer.de berichtete). (cw/spot)