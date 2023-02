Wer wird bei dem RTL-Spin-off "Charming Boys" zu sehen sein?

Von

Auf "Prince Charming" folgt "Charming Boys": Bei dem neuen Ableger der Datingshow von RTL sollen ehemalige und neue Kandidaten die Liebe finden – ohne dabei nur einen einzelnen Prinzen anhimmeln zu müssen (queer.de berichtete). Nach insgesamt vier Staffeln von "Prince Charming" ist die Zahl der möglichen Kandidaten groß: Mit etwa 20 Anwärtern pro Show stehen insgesamt rund 80 potentielle Teilnehmer zur Verfügung.



Einen Sendetermin für "Charming Boys" gibt es noch nicht, aber das Interesse an dem neuen Format ist groß. "Da sehr viele der ehemaligen Kandidaten sehr mediengeil sind, könnte ich mir vorstellen, dass sich die Hälfte der Kandidaten bewirbt", so Marco Tornese aus der ersten Staffel. Entsprechend stellte queer.de den bisherigen Teilnehmern die Frage, wen sie bei "Charming Boys" voraussichtlich wiedersehen werden. 66 Kandidaten haben wir erreicht, 40 haben geantwortet.

Diese Teilnehmer sehen die Ehemaligen im neuen Format

Alle Befragten konnten drei Personen für die neue Staffel nominieren. Einigen fiel die Wahl schwer, andere hatten sofort viele Namen vor Augen. Besonders auffällig: Fast aus jeder Staffel wurden durchschnittlich zehn Personen genannt, die im neuen Format eine Rolle spielen sollen. Manuel Flickinger (1. Staffel), Andrea Lamanna (2. Staffel), Arne Szalay (2. Staffel), Manfred Karácsonyi (3. Staffel), Kevin Andrade (3. Staffel) und Leon Hirsack (4. Staffel) verpassten die Platzierung auf dem Treppchen nur knapp.



Hier das Ergebnis der Top 3:



Platz 3: Gino Bormann



Gino Bormann war "Prince Charming"-Kandidat aus Staffel 2 (Bild: RTL)

Gino suchte 2020 bei "Prince Charming" seinen Mr. Right, wurde allerdings vom Prinzen Alexander Schäfer in der achten Folge wieder nach Hause geschickt. In seiner Staffel begeisterte der Kandidat neben pikanten Geschichten rund um sein Sex-Leben vor allem mit dem Aufritt als Dragqueen Charlet C. House. Auf das "Prince Charming"-Erlebnis folgte 2021 ebenfalls die Teilnahme an der zweiten Staffel "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand".

David Lovric



David Lovric war "Prince Charming"-Kandidat aus Staffel 2 (Bild: RTL)

In der gleichen Staffel wie Gino Bormann versuchte auch David Lovric sein Glück: In der fünften Folge der Datingshow war jedoch die Reise für ihn zu Ende. Neben der Arbeit als Content Creator im Beauty-Bereich folgte ein Gastauftritt als Juror bei der Suche nach Mr. Gay Germany, darüber hinaus veranstaltet der ehemalige Kandidat eigene Eventpartys in Köln.



Platz 1: Martin Angelo und Aaron Koenigs



Martin Angelo und Aaron Koenigs waren "Prince Charming"-Kandidaten aus Staffel 1 (Bild: RTL)

Martin und Aaron buhlten beide um das Herz von Nicolas Puschmann. In der fünften Folge stieg Martin freiwillig aus dem Format aus, für Aaron war vor dem Finale und damit dem 4. Platz Schluss. Anschließend zog Aaron 2020 als Nachrücker ins "Promi Big Brother"-Haus ein und konnte sich dort den neunten Platz sichern. Martin kämpfte sich gemeinsam mit dem im Juli 2022 verstorbenen Dominic Smith in die neunte Folge von "Couple Challenge". Die befragten Kandidaten sehen Marin und Aaron mit jeweils gleich vielen Stimmen als wahrscheinlichste Anwärter für die Neuauflage der "Charming Boys".



Du willst auch einer der "Charming Boys" werden und vielleicht die oben genannten, ehemaligen Kandidaten kennenlernen? Der Casting-Aufruf der Produktionsfirma Seapoint läuft aktuell, und die Bewerbung für "Charming Boys" ist immer noch möglich.