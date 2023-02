Wie queer ist eigentlich "Romeo und Julia"?

Von

Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 41. Folge (81 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

Die Drei im Studio haben sich vor 25 Jahren das erste Mal getroffen. Beim deutschen Eurovision-Vorentscheid 1998 war Podcaster Johannes Kram als Manager von Sieger Guildo Horn dabei. Peter Plate belegte mit Rosenstolz den zweiten Platz. Ulf Leo Sommer war damals nicht nur Plates Lebenspartner, sondern auch als Produzent, Komponist und Texter des Duos tätig. Doch erst ganz am Ende des Gesprächs kommen die drei Männer auf diese Begegnung zu sprechen.



Der neue QUEERKRAM-Podcast beginnt natürlich mit Peter Plates und Ulf Leo Sommers Musical "Romeo & Julia – Liebe ist alles", das am 19. März im Berliner Theater des Westens Premiere feiert – und den riesigen Erfolg von "Ku'damm 56" noch in den Schatten stellen könnte. "Liebe, Sex und Tod, das sind eh unsere Themen", sagt Sommer zum Projekt. Beide legen großen Wert darauf, den Shakespeare-Klassiker nicht nur als stockheterosexuelle Liebesgeschichte zu erzählen. So ist in ihrer Fassung Mercutio heimlich in seinen besten Kumpel Romeo verknallt. Der neu dazugeschriebene Todesengel wiederum sei ein "Kniefall vor Klaus Nomi", verrät Plate in der extralangen Podcast-Folge.



Ulf Leo Sommer, Johannes Kram und Peter Plate (v.l.n.r.) am Tag der Aufnahme im Tonstudio

Das schwule Kreativ-Duo zeigt seit vielen Jahren, dass sich selbstverständlich gelebte Queerness, Einsatz für LGBTI-Rechte und Erfolg im sogenannten Mainstream nicht ausschließen. Der Pop von Rosenstolz habe queere Vielfalt gefeiert und die Gesellschaft verändert, lobt Kram in dem lebendigen Gespräch – und erinnert u.a. an den frühen Ehe-für-alle-Song "Ja, ich will", den das Duo 1999 zusammen mit Hella von Sinnen aufgenommen hat. Ausführlich sprechen sie auch über Peter Plates wichtige Live-Kritik vor sieben Millionen TV-Zuschauer*innen, als ausgerechnet der queerfeindliche Rapper Bushido den Integrations-Bambi verliehen bekam.

Die Anfänge der Karriere im Berliner SchwuZ

Plate und Sommer haben auch nie vergessen, wo die Rosenstolz-Karriere einst begann. "Im SchwuZ, da durften wir lernen", erinnert sich der Sänger an "furchtbare Auftritte" vor über dreißig Jahren, nachdem er von Braunschweig nach Berlin gezogen war. Zum späteren Erfolg meint er: "Rosenstolz hat gut funktioniert, weil ich so ein Kleinstadt-Pampel war."



2012 verabschiedete sich Rosenstolz von der Bühne, doch Plate und Sommer schrieben weiterhin Songs – u.a. für die No Angels, 2Raumwohnung oder Helene Fischer. Zu den bekanntesten gehört sicherlich das schwule Stück "Vincent" von Sarah Connor, das wegen der ersten Zeile "Vincent kriegt kein' hoch, wenn er an Mädchen denkt" von einigen Radiosendern nicht gespielt wurde. Im Podcast sprechen sie ausführlich über die Entstehungsgeschichte ("Sarah kam ins Tonstudio und wollte gern mal ein schwules Lied schreiben"), ihre erste Abwehrhaltung, die Message des Songs und die albernen Entschärfungsversuche der Plattenfirma.



"Eigentlich sind wir faul"



Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind dann am besten, wenn ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt werden. "Eigentlich sind wir faul", sagt Plate im Gespräch mit Johannes Kram. "Wir können nur so richtig arbeiten, wenn wir für irgendetwas brennen." Wie sehr ihnen das Musical "Romeo & Julia" am Herzen liegt, vom dem sie glauben, dass es polarisieren werde, spürt man auch beim Hören des Podcasts. Ständig fallen sich die beiden gegenseitig ins Wort, auch die verabredete Übergabe des "Rede-Löffels" will nicht so ganz funktionieren.



In schwierigen Zeiten geben sich Plate und Sommer wiederum gegenseitig Kraft, auch wenn sie seit rund 15 Jahren kein klassisches Paar mehr sind. "Unsere Liebe hat sich geändert. die romantische Beziehung ist vorbei, aber die freundschaftliche Beziehung ist tiefer geworden. Der ganze Eifersuchts-Shit ist vorbei", erzählt Sommer. "Es ist leichter, zusammen mutig zu sein."



