Schwule Liebesgeschichte in Kinderserie "Löwenzahn"

David Paschulke (Daniel Zillmann, re.) ist glücklich, dass Felix (Knut Berger) ihn auch mag (Bild: Screenshot ZDF)

Die seit über 40 Jahren ausgestrahlte ZDF-Kinderserie "Löwenzahn" hat in ihrer neuesten Folge auch eine schwule Liebesgeschichte erzählt. Die Episode "Kranich – Der tanzende Glücksvogel" wurde am Sonntagvormittag ausgestrahlt und ist jetzt in der ZDF-Mediathek erhältlich.



In dem 25-Minüter wird gezeigt, wie sich David Paschulke (Daniel Zillmann), der seit 2019 als Nachbar von Moderator Fritz Fuchs (Guido Hammesfahr) in "Löwenzahn" mitspielt, in Kranichranger Felix (Knut Berger) verliebt. Die Darsteller Zillmann und Berger haben beide bei der ActOut-Kampagne mitgewirkt, bei der sich vor rund zwei Jahren 185 queere Schauspieler*innen geoutet hatten (queer.de berichtete).

"Ich bin vielleicht ein bisschen verknallt"

David Paschulke sieht in der Folge Felix zum ersten Mal – und es ist Liebe auf den ersten Blick. "Also, wenn Felix mich mag, dann ist das so. Und wenn nicht, dann eben nicht", vertraut David Fritz an. "Ich bin vielleicht ein bisschen verknallt." David will Felix deshalb unterstützen, seinen Kranichausguck zu retten – mit einem Kranichtanz, der viral geht. Fritz hilft im Anschluss, die beiden zusammenzubringen – und tatsächlich: Ranger Felix nimmt Davids Einladung zum Essen an und die beiden umarmen sich. Mit der Folge will die Serie laut einer Sprecherin Kindern die Gesellschaft so zeigen, "wie sie sie um sich herum erleben".



Wenn man 1000 Origami-Kraniche faltet, hat man einen Wunsch frei das sagt man in Japan. In der aktuellen #Löwenzahn-Folge erfahren die Kids alles über Kraniche.



Die ganze Folge findet ihr in der Mediathek: https://t.co/zN9ZBbttrv pic.twitter.com/PVECAg3g7e ZDF (@ZDF) February 26, 2023 Twitter / ZDF

"Löwenzahn" ist bereits seit 1981 im ZDF zu sehen. Die Sendung will Kindern (aber auch Erwachsenen) Wissen vermitteln und behandelte von Anfang viele ökologische Themen. Bis 2006 moderierte Peter Lustig (1937-2016) die Sendung – und Millionen Kinder wuchsen mit ihm auf. Danach übernahm Guido Hammesfahr als Fritz Fuchs die Rolle des Moderators. Markenzeichen der Sendung ist der blaue Bauwagen, in dem die jeweiligen Protagonisten leben. Jede Folge behandelt speziell ein Thema – zuletzt ging es etwa um Haie, grüne Energie, aber auch um Mathematik oder die Polizei.



Fritz Fuchs (Guido Hammesfahr, li.), David Paschulke (Daniel Zillmann, Mitte) und Kranichranger Felix (Knut Berger) befinden sich an einem Tisch vor dem legendären "Löwenzahn"-Bauwagen (Bild: ZDF / Zia Ziarno)

Die "Kranich"-Folge wurde am Sonntagmorgen im Rahmen eines "Löwenzahn"-Marathons zwischen 6 und 9 Uhr ausgestrahlt. Um 8.10 Uhr erreichte sie mit 630.000 Zuschauer*innen einen guten Marktanteil von 12,6 Prozent. (cw)