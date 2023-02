Madonnas älterer Bruder Anthony Gerard Ciccone ist gestorben

Madonna soll ihrem alkoholkranken Bruder Unterstützung angeboten haben (Bild: Instagram / Madonna

Anthony Gerard Ciccone, eines der Geschwister von Popstar Madonna (63), ist tot. Die Nachricht vom Tod des Bruders der Musikerin im Alter von 66 Jahren teilte ein Familienmitglied via Instagram mit. Songwriter, Gitarrist und Produzent Joe Henry (62), der seit 1987 mit Madonnas Schwester Melanie Ciccone (61) verheiratet ist, schrieb: "Mein Schwager Anthony Gerard Ciccone hat diesen Planeten vergangenen Abend verlassen." Seit seinem 15. Lebensjahr habe er Anthony gekannt, also fast 50 Jahre lang.



Dazu postete er ein Schwarzweißbild des Verstorbenen, das demnach Henrys Bruder geschossen habe. "Anthony war ein komplexer Charakter, und Gott weiß, dass wir manchmal aneinandergeraten sind – so, wie es wahre Brüder tun." Über die Todesumstände schreibt Joe Henry nichts in seinem Posting.



Der Verstorbene soll laut "Daily Mail" ein schwieriges Verhältnis mit dem Rest der Familie gehabt haben. Er soll jahrelang alkoholabhängig und teilweise sogar obdachlos gewesen sein. 2017 soll ihn die Familie nach einem Alkoholentzug aber wieder aufgenommen haben. "Page Six" zitierte einen "Insider", der berichtete, dass Madonna ihren Bruder unterstützt habe, wenn er diese Unterstützung angenommen habe. In der letzten Woche soll er aber die Angebote einer Entzugsklinik ausgeschlagen haben.

Madonnas Mutter starb schon 1963

Madonna reagierte auf ihren Social-Media-Kanälen bislang noch nicht auf die Meldung. Anthony war ihr ältester Bruder, sie selbst ist nach Martin Ciccone (65) das drittälteste von insgesamt sechs Kindern von Silvio (91) und Madonna Louise Fortin (1933-1963) – Madonnas Mutter verstarb mit nur 30 Jahren an Brustkrebs. Mit seiner zweiten Ehefrau Joan, die er 1966 heiratete, hat Silvio Ciccone noch zwei weitere Kinder. (spot/cw)