Elly Schlein ist neue Chefin der Partito Democratico in Italien. Die 37-jährige offen bisexuelle Politikerin gewann eine Art Urwahl mit 54 zu 46 Prozent gegen den eigentlich favorisierten 56-jährigen Kandidaten Stefano Bonaccini, der seit 2014 Regierungschef der wirtschaftsstarken Region Emilia-Romagna im Norden Italiens ist. Bei der Urwahl waren nicht nur Parteimitglieder, sondern alle Italiener*innen stimmberechtigt – eine Teilnahme kostete allerdings zwei Euro.



Schlein gilt als linke Rebellin innerhalb ihrer sozialdemokratischen Partei. Die Politikerin, die neben der italienischen auch die schweizerische und amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, half Barack Obama 2008 und 2012 bei seinen Wahlkämpfen. Im Anschluss engagierte sie sich in Italien für die PD. Sie war von 2014 bis 2019 Europaabgeordnete und wurde dann 2020 Vizeregierungschefin von Emilia-Romagna, also die Stellvertreterin von Bonaccini. 2022 zog sie ins Parlament in Rom ein.



Vogliamo un #partito in cui nessuno si senta padrone delle tessere, dei circoli, delle persone. Quando sarò segretaria stop ai signori delle tessere e ai sultanati. Iniziamo dalle #primarie del 26 a cambiare davvero il #PD. pic.twitter.com/wMoynpjBQP Elly Schlein (@ellyesse) February 22, 2023 Twitter / ellyesse

Mit ihrer Wahl löst Schlein den früheren Ministerpräsidenten Enrico Letta ab, der vergangenen Herbst nach der Niederlage seiner PD gegen die postfaschistischen "Brüder Italiens" (Fratelli d'Italia) bei den Parlamentswahlen sein Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Coming-out 2020

Schon seit Jahren engagiert sich Schlein für LGBTI-Rechte. Sie outete sich im Jahr 2020 in einem Fernseh-Interview in der Sendung "L'assedio". Damals sprach sie über ihren Kampf gegen männliches Machtgehabe, als die Moderatorin sie fragte: "Sind Sie verlobt?" Daraufhin antwortete die Politikerin: "Ich möchte erstmal sagen, dass ich in der Regel nicht über mein Privatleben rede, möchte aber hier eine Ausnahme machen. Ja, ich bin verlobt. Ich habe verschiedene Beziehungen gehabt und habe viele Männer und Frauen geliebt. Gerade bin ich mit einem Mädchen zusammen. Und ich bin glücklich, solange sie mich toleriert." Daraufhin erntete Schlein Applaus aus dem Publikum.



Non si vive solo di politica. «Ho amato tanti uomini e tante donne. Ora sto con una ragazza e sono felice. Finché mi sopporta». A #LAssedio il coming out di Elly Schlein <3 ? Posted by L'Assedio on Wednesday, February 12, 2020

Facebook / L'Assedio | Coming-out 2020

Derzeit regiert in Italien eine Regierungskoalition aus den postfaschistischen Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Girgio Meloni, der rechtsextremen Lega von Matteo Salvini und der christdemokratischen Forza Italia von Silvio Berlusconi. Politiker*innen von Melonis Partei haben zuletzt immer wieder mit Queerfeindlichkeit für Aufsehen gesorgt, darunter Senatspräsident Ignazio La Russa (queer.de berichtete). Auch Meloni selbst ist immer wieder durch queerfeindliche Ausbrüche aufgefallen. Schlein wird daher als "Anti-Meloni" gehandelt. (dk)