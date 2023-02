SchwuZ Berlin bietet Ausbildungsplatz zum Veranstaltungskaufmensch (IHK)

Heute, 07:48h, noch kein Kommentar

THE SHOW MUST GO ON! SUPER. DANN SUCHEN WIR DICH!



Für unsere Geschäftsbereiche Events & Locationvermietung bieten wir zum 01.09.2023 einen



Ausbildungsplatz zum Veranstaltungskaufmensch (IHK)



an.



In dieser Position unterstützt du unser Event-Team bei der Entwicklung, Planung, Umsetzung und Nachbereitung von internen und externen Veranstaltungsproduktionen und -formaten.



In deiner dreijährigen Ausbildung lernst du alle Facetten des Berufsbildes intensiv kennen und durchläufst unterschiedliche Unternehmensbereiche. Die duale Ausbildung erfolgt bei uns im Betrieb und im Blockunterricht in der Berufsschule.



ZU DEINEN HAUPTAUFGABEN GEHÖREN



● Kreative und qualitätsorientierte Konzeption von zielgruppenorientierten Veranstaltungsformaten

● Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Produktionen (u.a. Einholung, Vergleich und Verhandlung von Angeboten mit Kooperationspartner:innen, Personal- und Materialplanung, Genehmigungsverfahren)

● Erstellung von Vorgaben für Raum-, Licht- und Dekorationskonzepten

● Veranstaltungsrisiken kalkulieren und bewerten, sowie Abschlusskalkulationen und Erfolgskontrollen durchführen

● Abrechnungserstellung und veranstaltungsbezogene Buchhaltung

● Produktionsspezifische Organisationsabläufe erstellen, kontrollieren und umsetzen

● Erstellung von Sicherheitskonzepten

● Akquise, Kontaktpflege und Betreuung von Kund:innen, Kooperationspartner:innen und weiteren Akteur:innen

● Mitwirken bei der Planung und Umsetzung von Marketingstrategien

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST

Du bist kreativ, planst gern jeden Zentimeter deines Lebens und möchtest das jetzt auch auf deine Arbeit übertragen. Dazu bist du perfekt als Gastgeber:in und glücklich, wenn andere Menschen durch dich ihre beste Zeit erleben. Deine offene und stets professionelle Art machen es dir leicht, mit jedem Menschen zusammenzuarbeiten. Auch bei hohem Arbeitsdruck und Produktionen, die bis zum frühen Morgen dauern, bleibst du immer freundlich, fokussiert und konzentriert. Überblick ist dein zweiter Vorname. Du bist mindestens 18 Jahre alt und bringst die Lust und Motivation mit, in einem queeren Team mitzuwirken. Wochenend-, sowie Nacht- und Feiertagsarbeit gehören selbstverständlich zum Berufsbild dazu. Für eine gute Kommunikation im Team und mit externen Partner:innen sind sehr gute Kenntnisse in Deutsch und erweiterte Kenntnisse in Englisch Voraussetzung.



WIR SIND



Deutschlands größter queerer Club. Neben unserem regulären Clubbetrieb unterhalten wir weitere Geschäftsfelder, zu denen insbesondere die Vermietung der Location, ein Online Shop sowie die Konzeption und Organisation unterschiedlicher Event- und Kulturformate gehören.



MEHR ALS EIN CLUB



Das SchwuZ steht für eine von Inklusion und Diversität geprägte Arbeitgeberin, bei der jeder Mensch so angenommen wird, wie er ist oder sein möchte. Wir verstehen uns als ein Safer Space für alle, die sich der queeren Community zugehörig fühlen.



Unsere Organisation zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Gemeinschafts- und Wir-Gefühl aus. Harmonie, Empathie und ein respektvoller Umgang miteinander sind uns nicht nur wichtig, sondern essentielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur.



WAS WIR BIETEN



Wir sind ein familiäres Team mit rund 120 Mitarbeiter:innen. Neben einer umfangreichen und abwechslungsreichen Ausbildung bieten wir regelmäßig interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten an. Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum aus.



Eine ausgeglichene Work-Life-Romance ist uns wichtig. Deshalb achten wir darauf, dass sich unsere Einsatzpläne mit deinem Leben vereinbaren lassen.



Zusätzlich bieten wir auch die Möglichkeit, an regelmäßig stattfindenden Firmenyoga-Kursen teilzunehmen.



DU WILLST ZU UNS?



Das freut uns! Dann bewirb dich per Online-Formular mit Lebenslauf und ein paar Worten zu deiner Motivation hier: https://www.schwuz.de/schwuz/karriere/



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.