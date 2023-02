SchwuZ Berlin bietet Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik (IHK)

Heute, 07:48h, noch kein Kommentar

DU HAST EIN ELEKTRISCHES GEFÜHL? SUPER. DANN SUCHEN WIR DICH!



Für den operativen Veranstaltungsbetrieb in unserer Location in der Rollbergstraße bieten wir zum 01.09.2023 einen



Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik (IHK)



an.



In dieser Position unterstützt du unsere technische Leitung bei dem reibungslosen Ablauf unserer Veranstaltungsproduktionen und -formate. In deiner dreijährigen Ausbildung lernst du alle Facetten des Berufsbildes intensiv kennen und unterstützt unser Team bei dem reibungslosen Ablauf unserer inhouse Produktionen wie beispielsweise Konzerte, Konferenzen, Partys oder Film- und Fernsehproduktionen.



Neben detailliertem Fachwissen zur Elektrotechnik werden dir in der Ausbildung auch Inhalte in den Fachbereichen Ton-, Licht- und Videotechnik vermittelt. Darüber hinaus enthält die schulische Ausbildung beispielsweise Module in den Bereichen Arbeits- und Tarifrecht sowie Sicherheit und Umweltschutz. Die duale Ausbildung erfolgt bei uns im Betrieb und im Blockunterricht in der Berufsschule.



ZU DEINEN HAUPTAUFGABEN GEHÖREN



● Support in der technischen Umsetzung (Ton & Licht) von Veranstaltungsproduktionen

● Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Rehearsals, Sound- und Licht-Checks

● Bereitstellung des für die Produktion notwendigen Equipments

● Betreuung unserer Veranstalter:innen in Bezug auf ihre technischen Anforderungen

● Dein ordentlich geführtes Berichtsheft regelmäßig bei deiner ausbildenden Person vorlegen

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST

Du bist mindestens 18 Jahre alt und kannst vielleicht sogar schon erste Erfahrungen auf dem Gebiet der Veranstaltungstechnik in Form von Praktika nachweisen. Mathe & Physik waren in der Schule voll dein Ding, Mischpulte machen dir Gänsehaut und du liebst es, Räume und Menschen ins rechte Licht zu rücken. Du hast Freude daran, eine gute Atmosphäre zu erzeugen und traust dir auf unserer Hebebühne auch das Arbeiten in luftigeren Höhengefilden zu. Du bist kreativ, verantwortungsbewusst und flexibel.



Unser Team ist divers, interdisziplinär und international, deshalb sind gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch von Vorteil. Du hast noch eine andere Super Power, von der du glaubst, dass wir sie in unserem Team brauchen? Toll! Erzähl uns von dir und bewirb dich mit Lebenslauf und Zeugnissen bei uns!



WIR SIND



Deutschlands größter queerer Club. Neben unserem regulären Clubbetrieb unterhalten wir weitere Geschäftsfelder, zu denen insbesondere die Vermietung der Location, ein Online Shop sowie die Konzeption und Organisation unterschiedlicher Event- und Kulturformate gehören.



MEHR ALS EIN CLUB



Das SchwuZ steht für eine von Inklusion und Diversität geprägte Arbeitgeberin, bei der jeder Mensch so angenommen wird, wie er ist oder sein möchte. Wir verstehen uns als ein Safer Space für alle, die sich der queeren Community zugehörig fühlen.



Unsere Organisation zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Gemeinschafts- und Wir-Gefühl aus. Harmonie, Empathie und ein respektvoller Umgang miteinander sind uns nicht nur wichtig, sondern essentielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur.



WAS WIR BIETEN



Wir sind ein familiäres Team mit rund 120 Mitarbeiter:innen. Neben einer umfangreichen und abwechslungsreichen Ausbildung bieten wir regelmäßig interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten an. Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum aus.



Eine ausgeglichene Work-Life-Romance ist uns wichtig. Deshalb achten wir darauf, dass sich unsere Einsatzpläne mit deinem Leben vereinbaren lassen.



Zusätzlich bieten wir auch die Möglichkeit, an regelmäßig stattfindenden Firmenyoga-Kursen teilzunehmen.



DU WILLST ZU UNS?



Das freut uns! Dann bewirb dich per Online-Formular mit Lebenslauf und ein paar Worten zu deiner Motivation hier: https://www.schwuz.de/schwuz/karriere/



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.