Megan Mullally und Nick Offerman stoßen zum "Umbrella Academy"-Cast hinzu

Dieses Jahr soll die "Umbrella Academy" in die vierte und letzte Staffel gehen – und zum Hauptcast sollen laut US-Medienberichten auch Megan Mullally, Nick Offerman und David Cross stoßen. Die Superheldenserie "Umbrella Academy" läuft seit 2019 auf Netflix, bislang sind 30 Folgen erhältlich.



Megan Mullally ist vor allem durch ihre Rolle der Karen Walker in der bahnbrechenden Sitcom "Will & Grace" (1998-2006 und 2017-2020) bekannt. Nick Offerman, mit dem die 64-Jährige seit 2003 verheiratet ist, war ebenfalls in zwei Folgen der Sitcom dabei. Der 52-Jährige ist vor allem als Nick Swanson aus "Parks and Recreation" (2009-2015) bekannt, sorgte aber zuletzt mit einer schwulen Rolle in der Zombieserie "The Last of Us" für positive TV-Kritiken (queer.de berichtete).

Mullally und Offerman spielen Prof-Ehepaar

Mullally und Offerman sollen bei "The Umbrella Academy" die Rollen des Ehepaares Jean und Gene Thibedeau übernehmen. Die Figuren werden vom Produktionsteam als verheiratetes Ehepaar beschrieben, die als Universitätsprofessor*innen in New Mexico arbeiten. "Sie tragen festes Schuhwerk und leiden am extremsten Fall von Déjà-vu, den diese Zeitlinie je gesehen hat", heißt es weiter. David Cross als dritter Neuzugang ist in den USA als Stand-up-Comedian bekannt, der auch in vielen Fernsehserien wie "What We Do in the Shadows" oder "Modern Family" zu sehen war – er spielte zudem die Hauptrolle des Tobias Fünke in der Sitcom "Arrested Development".



Im August 2022 hatte Neflix bekannt gegeben, dass die Serie mit der vierten Staffel endet. Schöpfer und Showrunner Steve Blackma sagte damals: "Ich freue mich sehr, dass die unglaublich loyalen Fans von 'The Umbrella Academy' in der Lage sein werden, das passende Ende der Hargreeves-Geschwister-Saga zu erleben, die wir vor fünf Jahren angefangen haben. Doch, bevor wir den Abschluss erreichen, haben wir eine tolle Geschichte in Staffel vier vor uns, die Fans bis zu den letzten Minuten in Spannung versetzen wird."



Einer der Hauptdarsteller der "Umbrella Academy" ist der kanadische Schauspieler Elliot Page. Nach seinem Coming-out im echten Leben outete sich auch seine Serien-Figur als trans (queer.de berichtete). (dk)