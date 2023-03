Ellie (Bella Ramsey) und Riley (Storm Reid) kommen sich näher (Bild: HBO)

Bei "The Last of Us" schlägt die TV-Zensur wieder zu – nicht wegen den für Zombieserien üblichen Gewaltausbrüchen, sondern wegen eines lesbischen Kusses: Das in Dubai beheimatete Streamingportal OSN+ schnitt in der jetzt veröffentlichten siebten Folge einen Schmatzer zwischen Ellie (Bella Ramsey) und Riley (Storm Reid) heraus. Nutzer*innen teilten die Kürzung in sozialen Medien – in einem Tweet wurde die OSN+-Version sowohl mit der Originalversion als auch der Szene im Computerspiel, auf dem die Serie basiert, gegenübergestellt.



I KNEW IT LOOKED WEIRD WTF HOW DO THEY JUST CUT IT LIKE THAT (in my region only im guessing since this is OSN PLUS) @hbomax @Naughty_Dog DONT LET THEM GET AWAY W THIS??? https://t.co/6ZlZDhLQef pic.twitter.com/3ksMmHNY0N Ellie Carpenter era | 10/23 (@fantasyofAl) February 27, 2023 Twitter / fantasyofAl

OSN+ hat die Exklusivrechte für die Serie sowohl in Nordafrika als auch in weiten Teilen des Nahen Ostens. Auf Twitter kritisierten Nutzer*innen nun, dass die Produktionsfirmen offenbar dem Schnitt zugestimmt hatten.

Keine Schnitte bei schwuler Folge

Außerdem zeigten sich viele überrascht, dass OSN+ keine Schnitte bei Folge drei der Serie verlangt hatte. Die Episode drehte sich um eine Liebesgeschichte zwischen Frank, dargestellt von "White Lotus"-Star Murray Bartlett, und Bill, der von Nick Offerman gespielt wurde (queer.de berichtete). Darin wurden – auch mit eindeutigen Bildern – rund zwei Jahrzehnte im Leben der beiden Männer gezeigt.



"The Last of Us" läuft in den USA im Pay-TV-Kanal HBO – und gilt als eine der meistgelobten Serienstarts des Jahres. In Deutschland sind die Folgen einen Tag nach Erstausstrahlung auf Sky und Wow zu sehen.



Immer wieder gibt es Berichte über Zensur von Fernsehsendungen in queerfeindlichen Ländern. So strich etwa ein russisches Streamingportal sämtliche schwulen Szenen aus der amerikanischen Comedyserie "The White Lotus" heraus (queer.de berichtete). Letztes Jahr untersagten auch mehrere Länder in Afrika und Asien die Aufführung des Disney-Animationsfilm "Lightyear", weil darin die lesbische Raumfahrerin Alisha ihre Partnerin auf den Mund küsst (queer.de berichtete). (dk)