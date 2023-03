Panama: Ehe für alle "kein Menschenrecht"

Person beim Panama Pride 2021 (Bild: IMAGO / Agencia EFE)

Der Oberste Gerichtshof Panamas hat nach jahrelangen Beratungen gegen die Ehe für alle gestimmt. Das Eingehen einer gleichgeschlechtlichen Ehe sei "kein Menschenrecht", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Das Land habe gleichgeschlechtliche Ehen deshalb nicht zwingend anzuerkennen.



Zwar sei das Recht auf Eheschließung ein legitimer Wunsch von homosexuellen Menschen, erklärten die Richter*innen. "Es fällt aber nicht in die Kategorie Menschenrecht oder Grundrecht."



Der Supreme Court hatte die Frage seit 2016 erörtert. Es war von mehreren lesbischen und schwulen Paaren angerufen worden, die außerhalb Panamas geheiratet hatten und ihre Ehe nun anerkennen lassen wollten. Sie wollten mit ihrem Vorstoß den Grundsatz kippen, wonach in dem zentralamerikanischen Land eine Ehe nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden kann.



Homosexualität war in Panama erst 2008 legalisiert worden (queer.de berichtete). Zuvor drohten bei gleich­geschlechtlichen Sex Geldstrafen bis zu umgerechnet 230 Euro oder Gefängnis. (cw/AFP)