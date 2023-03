Entsetzen nach Attacke auf Schwules Museum

Der offen schwule Politiker Klaus Lederer war einer der ersten, die auf Twitter ihre Solidarität mit dem Schwulen Museum kundtaten (Bild: Wiki Commons / Martin Rulsch / CC-BY-SA-3.0)

Heute, 11:42h,

Aus Politik und Gesellschaft gibt es entsetzte Reaktionen auf die nächtliche Attacke auf das Schwule Museum in der Berliner Lützowstraße. "Auf das Schwule Museum wurden Schüsse abgefeuert. Ich bin geschockt über diese entsetzliche Tat! Meine volle Solidarität gilt dem [Museum]", erklärte etwa der amtierende Kultursenator Klaus Lederer (Linke) auf Twitter. "Solche Attacken zeigen: Beim Einsatz gegen Queer­feindlichkeit darf es nicht das geringste Nachlassen geben!"



Auf das Schwule Museum wurden Schüsse abgefeuert. Ich bin geschockt über diese entsetzliche Tat! Meine volle Solidarität gilt dem @GayMuseum.

Solche Attacken zeigen: Beim Einsatz gegen Queer­feindlichkeit darf es nicht das geringste Nachlassen geben!https://t.co/GGWRCHFcgx Klaus Lederer (@klauslederer) March 1, 2023 Twitter / klauslederer

|

Auch der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers zeigte sich solidarisch: "Das Schwule Museum ist mehr als ein Kulturort. Es ist Statement und Leuchtturm der Vielfalt in unserer Stadt. Berlin ist Toleranz-Hauptstadt – aber wir haben null Toleranz für Hassgewalt! Volle Solidarität mit dem Team des Museums."



Das Schwule Museum ist mehr als ein Kulturort. Es ist Statement und Leuchtturm der Vielfalt in unserer Stadt. Berlin ist Toleranz -Hauptstadt – aber wir haben null Toleranz für Hassgewalt! Volle Solidarität mit dem Team des Museums. https://t.co/nz7Pa7XSx7 Stefan Evers (@BerlinGestalter) March 2, 2023 Twitter / BerlinGestalter

|

Aus der Union kommen Vorschläge, wie auf diesen Vorfall reagiert werden könnte. Der Berliner Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak erklärte etwa auf Twitter: "Es braucht ein klares Signal in #Art3GG, dass hier jeder frei leben&lieben kann!" Eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes, um queere Menschen im Anti­diskriminierungsartikel zu schützen, hat die Ampel 2021 im Koalitionsvertrag beschlossen, aber ist das Thema bislang noch nicht angegangen (queer.de berichtete). Ottilie Klein, die ebenfalls für die Berliner CDU im Bundestag sitzt, ergänzte: "Wir brauchen bessere Strafverfolgung & Aufklärung. #Berlin bleibt #bunt."



Ich verurteile diesen homophoben Anschlag auf das Schwule Museum in #Mitte aufs Schärfste. Für viele Menschen der queeren Community in Berlin sind Hass & Angriffe leider Alltag. Das muss ein Ende haben. Wir brauchen bessere Strafverfolgung & Aufklärung. #Berlin bleibt #bunt. pic.twitter.com/6FZSJoQ9aA Ottilie Klein (@Ottilie_Klein) March 2, 2023 Twitter / Ottilie_Klein

|

Die Grünenpolitikerin Nyke Slawik, seit 2021 neben Tessa Ganserer die erste offen trans Bundestagsabgeordnete, merkte an: "Der Angriff aufs [Schwule Museum] macht mich betroffen, vor kurzem war ich noch dort zu Gast. Solidarität mit allen dort Engagierten!"



Der Angriff aufs @GayMuseum macht mich betroffen, vor kurzem war ich noch dort zu Gast.

Solidarität mit allen dort Engagierten!https://t.co/X8aO5LioBP Nyke Slawik (@nyke_slawik) March 2, 2023 Twitter / nyke_slawik

|

Via Twitter brachten auch die Deutsche Aidshilfe und das queere Antigewaltprojekt Maneo ihre Betroffenheit zum Ausdruck. Die Amadeu Antonio Stiftung erklärte: "Antifeministischer Vorfall: Was ist das eigentlich? Zum Beispiel wenn über Nacht auf das [Schwule Museum] in Berlin Schüsse abgegeben werden, leider nicht zum ersten Mal und eine klare Botschaftstat, die es zu ächten gilt. Viel Kraft und Solidarität!" Die Stiftung, die sich dem Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus verschrieben hat, nutzte den Anschlag für einen Aufruf: "Solltet ihr ähnliche queer­feindliche, sexistische oder frauenfeindliche Botschaften mitbekommen, macht Gebrauch von unserer Meldestelle. Wir dokumentieren, analysieren und bieten Unterstützung. Bei allen Angriffen auf Gleichstellung!"



Solltet ihr ähnliche queer­feindliche, sexistische oder frauenfeindliche Botschaften mitbekommen, macht Gebrauch von unserer Meldestelle. Wir dokumentieren, analysieren und bieten Unterstützung. Bei allen Angriffen auf Gleichstellung! 2/2https://t.co/8qqgP32RLS Amadeu Antonio Stiftung (@AmadeuAntonio) March 1, 2023 Twitter / AmadeuAntonio

|

Das Schwule Museum im Ortsteil Tiergarten meldete die Attacke am Dienstag: Demnach wurden insgesamt sechs Einschussstellen an der Hauswand festgestellt. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen (queer.de berichtete). (dk)