"Das gab es weltweit noch nie!", frohlockt die Produktionsfirma UFA Show & Factual. Erstmals in der Geschichte von "Take Me Out" werden 30 queere Frauen an den Buzzern stehen, um sich ein Date mit ihrer potenziellen Traumfrau zu ergattern. RTL wird die ersten beiden Folgen von "Take Me Out – Girls Girls Girls" am 1. und 8. April um jeweils 23.30 Uhr ausstrahlen – im Anschluss an "Deutschland sucht den Superstar". Die Sendung wird auch im Streamingportal RTL+ zur Verfügung gestellt.



Für die 2009 in Australien gestartete Datingshow ist das ein Novum: Noch nie gab es in den rund drei Dutzend Versionen weltweit eine Version nur für Frauen. In Deutschland läuft die Show seit 2013. Anfang 2021 wurde im deutschen Fernsehen erstmals eine schwule Ausgabe gezeigt (queer.de berichtete). Seither gibt es "Boys Boys Boys" in unregelmäßigen Abständen (queer.de berichtete).



"Drückt ihr aus, seid ihr raus!"



Die Regeln ändern sich bei "Girls Girls Girls" nicht: 30 flirtwillige Single-Frauen werden am Buzzer stehen und eine Kandidatin begutachten, während Moderator Jan Köppen verkündet: "Mögt ihr, was ihr seht, geht's vielleicht zum Date. Drückt ihr aus, seid ihr raus!" Wenn sie buzzern, scheiden sie also freiwillig aus. Bleiben am Ende der dritten Runde mehr als zwei Frauen im Spiel, wird der Spieß umgedreht. Nun darf die Kandidatin buzzern, bis ihre zwei Favoritinnen übrigbleiben. Diesen beiden stellt sie eine entscheidende Frage. Der Herzensdame mit der überzeugenderen Antwort kann die Kandidatin bei einem Date in der altbekannten "Take Me Out"-Limousine näherkommen. Köppen wird während der gesamten Show auch die Mädels in kurzen Interviews genau unter die Lupe nehmen.

"Wir freuen uns riesig, dass wir nach den erfolgreichen 'Boys Boys Boys'-Ausgaben bei 'Take Me Out' noch vielfältiger geworden sind und nun auch zwei All-Girls-Specials auf die deutschen Bildschirme bringen können", erklärte Producerin Noelle Stommel. "Das Team hat einen wunderbar bunten und ausdrucksstarken Cast gefunden und wir hatten nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera jede Menge Spaß bei der Produktion. Einschalten lohnt sich, wenn unsere queeren Frauen sich auf die Suche nach ihrer Traumfrau machen!" (cw)