Das Jugendnetzwerk Lambda e. V. sucht zum 01.04.2023:



Referent*in Öffentlichkeitsarbeit – Social Media (m/w/d/k.A.)



für 10 h/Woche.



Lambda Bund ist ein bundesweiter Verein für queere Jugendliche und queere Jugendarbeit. Hier setzen sich junge Queers für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation ein: für mehr Freiräume, mehr Möglichkeiten, mehr gesellschaftliche Teilhabe, mehr Vernetzung und Austausch. Dies findet in verschiedenen Projekten überwiegend ehrenamtlich statt.



Um das zu erreichen, handeln wir auf verschiedenen Ebenen: Wir bieten einen bundesweite Peersupport (Empowermentgruppen und Einzelsupport) für junge LSBTIQ an. Durch Jugendbegegnungen und Workshops erleichtern wir jungen Queers das Kennenlernen und den Austausch untereinander. Verschiedene DIY-Projekte stärken das Selbstbewusstsein und erleichtern es, die eigene Stimme zu erheben. Und außerdem setzen wir uns auf Bundes- und Länderebene auch politisch für unsere Interessen ein.



Die ehrenamtlichen Aktiven werden bei diesen Aufgaben von einem aktuell achtköpfigen hauptamtlichen Team unterstützt.



Aufgaben:

● Konzeption, Planung und Umsetzung von Social-Media-Maßnahmen

● Erstellung von zielgruppenspezifischen Inhalten

● Pflege und Betreuung unserer Social-Media-Kanäle

● Interaktion mit anderen Kanälen und Follower*­innen (insbesondere Liken)

● Einhaltung und ggf. Anpassung des Corporate-Designs

● Kooperation mit dem Team & Vorstand bezüglich Inhaltsproduktion und kleiner Kampagnen

● Initiierung und Durchführung von Take-Overn und Gewinnspielen

● Erstellen von visuellem Social-Media-Inhalten (mit Canva oder anderer Bildbearbeitungs-Software)

● Bewerbung von Veranstaltungen auf Social-Media und über Mailing-Listen



Wir erwarten:

● Berufserfahrung im Bereich Social-Media, Online-Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit, am besten durch Ausbildung oder/und (noch laufendes) Studium

● Sicherer Umgang mit den gängigen Social-Media-Plattformen (insbesondere Instagram)

● Kreativität, Empathie und eine hohe Affinität zur Online-Kommunikation

● Breites Wissen und Erfahrung mit LSBTIQ* Themen und Debatten

● Sensibilität für geschlechter­gerechte und barrierearme Sprache

● Spaß am Schreiben zu jugendpolitischen und queeren Themen

● Selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise



Wir bieten:

● Eine unbefristete Stelle (25%) in einem spannenden, vielseitigen Arbeitsumfeld und in enger Zusammenarbeit mit engagierten Ehren- und Hauptamtlichen

● Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD Bund

● Es besteht die Möglichkeit komplett mobil zu arbeiten (Sitz des Büros ist Berlin)

● Möglichkeiten zur Weiterbildung und Weiterentwicklung

● Eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeit, die viel Selbstständigkeit erfordert und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

● Eine flexible Arbeitszeitgestaltung



Unser Team:

● Das Team besteht aktuell aus drei PoC und vier weißen Personen

● Es gibt Kolleg*­innen mit Behinderungen (auch im Sinne des Schwerbehindertenrechts)

● Fast alle Mitarbeiter*­innen haben einen Hochschulabschluss

● Es gibt trans* und non-binary Kolleg*­innen

● Es gibt Mitarbeiter*­innen, die sich als queer, schwul, pan und bi verstehen

● Die Mehrheit des Teams hat Klassismuserfahrungen gemacht bzw. setzt sich aus Akademiker*­innen der ersten Generation zusammen

● Alle sind über 27 Jahre alt



Über Bewerbungen von marginalisierten queeren Personen freuen wir uns besonders!



Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail und mit aussagekräftigen Unterlagen (in einer Datei) bis zum 19.03.2023 an !



Wir behalten uns vor, geeignete Bewerber*­innen bereits vor Ende der Bewerbungsfrist zu Vorstellungsgesprächen einzuladen. Wir raten Interessierten daher, sich frühzeitig auf die Stelle zu bewerben.



Für Rückfragen steht unsere Geschäftsführerin Kim Trau unter oder Telefon 0163 1687113 gern zur Verfügung.