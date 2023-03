Heute, 14:21h, noch kein Kommentar



Luxus-Offensive: Der "Spartacus" kehrt als Bildband zurück

Es beginnt mit dem traumhaften Blick von der Terrasse des Ritz Carlton Teneriffa über den Atlantik zur Insel La Gomera und endet in einer Luxus-Kabine des Kreuzfahrtschiffs Scenic Eclipse. Dazwischen: 150 großformatige Seiten mit strahlenden Bildern von queerfriendly Luxus-Refugien aus den Bereichen "Beach", "Nature", "Wellness", "Urban" und "Cruise" sowie sehnsuchtsträchtige Aufnahmen von Gebirgslandschaften und Regenwäldern, blauen Lagunen und weißen Sandstränden. So sieht das erste "Spartacus"-Buch seit Einstellung der Print-Version des traditionsreichen schwulen Reiseführers im Jahr 2017 aus. Was für eine Entwicklung!



Ein kurzer Blick zurück: Für Digital Natives mag es schwer vorstellbar sein, aber in der Zeit vor Smart Phones, Hotel-Apps und Google Maps gab es eine Ära, in der Schwule ihre Reisen mit einem mehrere Zentimeter dicken Buch namens "Spartacus International Gay Guide" planten. Gegründet 1970 in Großbritannien und Ende der 1980er vom Berliner Unternehmer Bruno Gmünder übernommen, listete der katalogartige Wälzer sämtliche queeren Bars, Clubs, Hotels und Cruising-Spots dieser Welt auf. Jedes Jahr im Frühling erschien eine aktualisierte "Spartacus"-Ausgabe, in der neue Lokalitäten ergänzt und Bars, die dichtgemacht hatten, gestrichen wurden. So blieb der Gay Guide im Rahmen der Möglichkeiten von Print-Produkten halbwegs aktuell.





Genießerdämmerung: "Spartacus Collection" lässt am heimischen Coffee Table die Sonne aufgehen

Im Jahr 2018 war dann Schluss mit Blättern, Seiten rausreißen und Stadtpläne abgleichen. Die Print-Ausgabe des "Spartacus" wurde eingestellt. Ihr Auftrag wurde fortan von der "Spartacus International Gay Guide App" wahrgenommen. Gedruckt erschien seitdem nur noch das Quartalsmagazin "Spartacus Traveler". Seit ein paar Jahren werden unter dem Markennamen "Spartacus" auch schwule Kreuzfahrten angeboten. Mit dem Text-/Bildband "Spartacus Collection" hat das Klassiker-Label erstmals seit 2017 wieder ein Buch verwirklicht, das nun bei Salzgeber erschienen ist. Hier hat die "Spartacus"-Redaktion die Perlen ihrer touristischen Entdeckungen rund um den Globus zusammengetragen. Mit dem Listen-Katalog von früher hat die Neuerfindung nichts mehr zu tun. Statt dem einstigen Anspruch auf Vollständigkeit, geht es nun um Exklusivität.





Queers welcome: Das Six Senses Zil Pasyon auf der Seychellen-Insel Félicité ist eine von 44 exklusiven Destinationen aus "Spartacus Collection"

44 Hotels, Resorts und Cruises, bei denen queere Reisende nicht nur geduldet werden, sondern ausdrücklich willkommen sind, werden in dem Buch auf zwei bis sechs Seiten vorgestellt und in buchstäblich luxuriösen Fotos abgebildet. Die Reise geht von den schönsten Stränden Thailands bis zur klimafreundlichsten Hotelanlage Französisch-Polynesiens, vom biodiversen "Ort der Wunder" in Südafrika bis zu den wortwörtlichen Höhepunkten der Blauen Lagune in Island. Auch die erste Unterwasserlounge in einem Kreuzfahrtschiff wird vorgestellt. Und ein Schnorchelparadies mit Diversity-Kodex auf den Malediven. Und die delikateste queere Flitterwochen-Location in Costa Rica. Und, und, und.

Das Vorwort von "Spartacus Collection" verspricht "eine aufregende Weltreise für alle Sinne". Genau das ist dieses Buch. Es ist eine Einladung, sich am heimischen Coffee Table in die Ferne zu träumen. Die Texte sind zweisprachig (Deutsch und Englisch), die Reiseziele zur Übersicht jeweils in Weltkarten markiert, die Unterteilung in die Abschnitte "Beach", "Nature", "Wellness", "Urban" und "Cruise" hilfreich und service-orientiert. Ein schönes Buch also, das uns nicht nur die Listings von früher, sondern für ein paar kostbare Stunden auch die politischen Härten des queeren Weltgeschehens vergessen lässt.

Infos zum Buch



Olaf Alp (Hrsg.): Spartacus Collection. Hotels. Resorts. Cruises. 160 Seiten. Salzgeber Buch. Berlin 2023. Hardcover (240 x 320 mm): 39 € (ISBN 978-3-95985-666-9)