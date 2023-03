Corona: Jochen Schropp fehlt im "Vollen Haus"

9EkieraM1 / wikipedia) Jochen Schropp sitzt mit Corona zu Hause – und will nachmittags Sat.1 schauen (Bild:

Die 44-jährige Sat.1-Allzweckwaffe Jochen Schropp kann vorerst nicht mehr die dreistündige Nachmittagsshow "Volles Haus!" nicht moderieren. Wie der Unterföhringer Privatsender am Montag mitteilte, sei ein positiver Corona-Test schuld. Daher springt kurzfristig der 33-jährige Christian Wackert ein, der aus dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannt ist. Die Unterhaltungssendung "Volles Haus!", die der offen schwule Schropp gemeinsam mit Jasmin Wagner (Blümchen) moderiert, war letzte Woche mit großem Tamtam an den Start gegangen. Sie wird wochentäglich live um 16 Uhr ausgestrahlt.



"Ich bedanke mich bei Chris Wackert für seinen spontanen Einsatz und werde Jasmin und ihm von meiner Couch aus zusehen und zujubeln", erklärte Schropp laut einer Sat.1-Pressemitteilung und äußerte zugleich die Hoffnung, "spätestens nächste Woche wieder für unsere Zuschauer*innen da zu sein". Bis dahin werde er "keine Show verpassen", versicherte Schropp.



Wackert sagte über Schropp: "Ich kenne Jochen seit Jahren aus dem 'Sat.1-Frühstücksfernsehen', ich schätze ihn sehr und wir sprechen auch abseits der Arbeit oft miteinander. Ich wünsche Jochen eine schnelle Genesung und freue mich, dass ich ab heute mit Jasmin Wagner durch die neue Sat.1-Nachmittagsshow führen darf."

"Volles Haus!" will mit Ross Antony und Dschungel-Kontroverse Quoten aufbessern

In der Montagsausgabe begrüßen Wagner und Wappert unter anderem Sänger Ross Antony, der seinen neuesten Song mitbringt. Zudem soll der schwule Künstler "die Zuschauer*innen exklusiv in sein Privatleben blicken" lassen, teilte Sat.1 mit. Des weiteren wolle sich Schauspielerin Yvonne Woelke in der Show zu den "Gerüchten über angeblichen Ehebruch rund um den RTL-Dschungel" äußern. Woelke war die Begleitung der späteren Dschungelkönigin Djamila Rowe, die laut Boulevardmedien eine Affäre mit Peter Klein, dem verheirateten Begleiter von Lucas Cordalis, gehabt haben soll.



Quotenmäßig war "Volles Haus!" für Sat.1 bislang kein Erfolg: Letzte Woche erreichten die fünf Sendungen teilweise weniger als 300.000 Zuschauer*innen und weniger als zwei Prozent Marktanteil. Sat.1 hatte allerdings bereits vor Beginn der Show mitgeteilt, man wolle mit der Sendung einen "superlangen Atem" haben. (dk)