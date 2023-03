Archivbild: Wodka-Verkostung im "LGBTQ+ Tourism Pavillon" auf der ITB Berlin 2019 (Bild: ITB Berlin)

Das weltweit internationalste Angebot an Urlaubsmöglichkeiten auf einer Messe im queeren Tourismussegment: Auf der ITB Berlin haben sich vom 7. bis 9. März 2023 zahlreiche Aussteller*innen des Segments angekündigt.



Erstmals vertreten sind im "LGBTQ+ Tourism Pavillon" in Halle 4.1 Visit Malta (dort wird der diesjährige Europride vorgestellt), Communitat Valenciana, die Benidorm und die Gay Games 2026 in Valencia präsentiert, sowie Visit Buenos Aires und Visit Tampa Bay, das Fremdenverkehrsamt München und Proudly Portugal. Weitere Aussteller*innen sind neben IGLTA, TomOnTour und GNETwork Madrid auch Florida Keys & Key West.



Branchentreffen, Presseveranstaltungen, Präsentationen, Vorträge, Expert*innen-Interviews und Podiumsdiskussionen sowie Networking-Events und Partys machen den "LGBTQ+ Tourism Pavillon" zu einem der bedeutendsten Treffpunkte für die queere Tourismus-Community weltweit.

Diskussionen um Inklusion und Pinkwashing

Am Dienstag, den 7. März ab 10 Uhr präsentiert sich Visit Malta gemeinsam mit dem Europride Valetta 2023 und weiteren Aussteller*innen, akkreditierten Medienvertreter*innen und Blogger*innen zum Networking beim "LGBTQ+ Media Brunch". Die offizielle Eröffnung des Pavillons erfolgt um 14.15 Uhr. Abgerundet wird der erste Messetag mit der von TomOnTour ausgerichteten "LGBTQ+ Networking Reception" ab 17 Uhr.



Auf der segmenteigenen Pavillon-Bühne findet am Mittwoch, 8. März, um 11.30 Uhr das Event "10 Years – Pink Pillow Berlin Collection" statt. Um 13.30 Uhr präsentiert Philippe De Wulf, Geschäftsführer VO Citizen, im Rahmen der Session "LGBTQI+ Tourism: European Insights and Differences" neue Umfrageergebnisse. Um die Frage, wie Unternehmen Pinkwashing vermeiden können, geht es um 14 Uhr in einer Paneldiskussion. Um 15.30 folgt der Vortrag "Level up your Social Media: The Future is vertical video" von Ravi Roth.

Verleihung des "ITB LGBTQ+ Pioneer Award"

Am Donnerstag, den 9. März, steht der "Global LGBTQ+ Business Summit" auf dem Programm. Höhepunkt ist um 14 Uhr die Paneldiskussion "Effective Ways to shape the world towards a more LGBTQ+ Inclusive Place" mit den teilnehmenden Speaker*innen Clayton Bartolo, Tourismusminister von Malta, Jane Castor, Bürgermeisterin von Tampa, Benedikt Brandmeier, Leiter Geschäftsbereich Tourismus, Veranstaltungen, Hospitality im Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, sowie Fatima Zibouh von Brussels 2030.



Kultstatus hat mittlerweile die vom langjährigen ITB Partner IGLTA organisierte Party im TWO by Axel Hotel Berlin, die am Mittwochabend ausgerichtet wird. Zum Abschluss der ITB Berlin findet am Donnerstag ab 19 Uhr im Ritz Carlton Berlin zum ersten Mal die "ITB Diversity Gala" statt, die mit einer "Silent Auction" die IGLTA Foundation unterstützt und bei der auch die Verleihung des diesjährigen "ITB LGBTQ+ Pioneer Award" stattfindet.



Die Internationale Tourismus-Börse Berlin 2023 findet unter dem Motto "Open for Change" vom 7. bis zum 9. März 2023 als reine Fachmesse statt. Die ITB ist seit 1966 die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. (cw/pm)