Dynamo Dresden entschuldigt sich bei queerer Community

Der SG Dynamo Dresden sagt "sorry" für homophobe Spruchbänder seiner Fans (Bild: 188361 / pixabay

Heute, 10:05h,

Der Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat sich am frühen Montagabend erstmals zu den queer­feindlichen Schriftbändern beim Spiel gegen Erzgebirge Aue zwei Tage zuvor geäußert. "Im Namen der SG Dynamo Dresden entschuldige ich mich aus tiefstem Herzen bei der LGBTQ-Gemeinde und allen Dynamo-Fans, welche die Grundsätze und Werte unseres Vereins respektieren und sowohl in als auch außerhalb von Fußballstadien leben", erklärte Dynamo-Geschäftsführer Jürgen Wehlend. Er kündigte auch eine Untersuchung des Vorfalls und mögliche Konsequenzen für die homophoben Fans an.



Dynamo ist offen für alle Menschen. Nachdem die Freude über den Derbysieg von einem unsäglichen, LGBTQ-feindlichen Banner im Block K4 extrem getrübt wurde, bezieht Dynamos Geschäftsführer Jürgen #Wehlend im Namen des Vereins Stellung. https://t.co/P4pDpadbkV #sgd1953 pic.twitter.com/lcxie7G5z2 SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) March 6, 2023 Twitter / DynamoDresden

|

Fans von Dynamo Dresden hatten am Samstag beim Derby gegen Aue herabwürdigende Spruchbänder gegen die Gäste-Fans gezeigt, darunter war auch ein gezielt gegen queere Menschen gerichteter Spruch zu sehen. Wörtlich hieß es: "Stoppt LGBTQ-Propaganda! Im Gästeblock sieht man das Ergebnis!" (queer.de berichtete).



"Wir stehen gemeinsam gegen Diskriminierung jeglicher Art. Beleidigungen und auch Provokationen dieser Art, wie sie im [Stadionblock] K4 zu sehen waren, sind absolute No-Gos", so Wehlend weiter. Der Verein werde sich in seiner Fanarbeit "weiterhin intensiv für ein offenes, tolerantes und friedliches Miteinander" einsetzen. "Dynamo ist offen für alle Menschen, die unsere Werte anerkennen", sagte Wehlend.



Unsere Initiative @fussballdivers: "Natürlich muss auch die Vereinsführung von @DynamoDresden diese menschenverachtenden Einstellungen mancher ihrer Fans ohne Wenn und Aber ächten. Ein klares Statement für Akzeptanz von Vielfalt im Sport ist überfällig." https://t.co/8YkqwGx34r Hirschfeld-Stiftung (@mhstiftung) March 6, 2023

| Twitter / mhstiftung | Auch die Hirschfeld-Stiftung kritisiert die diskriminierenden Äußerungen der Dresden-Fans

Der Verein prüfe bereits, inwiefern gegen die beteiligten Zuschauer*­innen vorgegangen werden könne. Dazu würden unter anderem die Spieltagsprotokolle und Videoaufnahmen ausgewertet. Die herabwürdigenden Spruchbänder seien nicht angemeldet worden. Damit liege, abgesehen von deren Inhalt, ein weiterer Verstoß gegen die gemeinsame Fancharta vor.

Man werde auch die Aufklärungsarbeit des Vereins "Fanprojekt Dresden" unter anderem in Sachen Homophobie "ohne Wenn und Aber" unterstützen, versicherte Wehlend – und ergänzte: "Die Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialarbeit leisten einen ganz, ganz wichtigen Beitrag rund um unsere Fußballspiele und weit darüber hinaus"



In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an Fans von Dynamo Dresden wegen herabwürdigender Äußerungen und Gewaltexzessen. Beim Spiel am vergangenen Samstag randalierten – möglicherweise als Reaktion auf die Dresden-Transparente – allerdings die Aue-Fans. Sie zerstörten dabei nach Dynamo-Angaben die WC-Anlage im Gästeblock fast vollständig. Laut Medienberichten muss der Dresdner Fußballverein als Stadionmieter jetzt einen fünfstelligen Betrag zum Wiederaufbau der Sanitäranlage zahlen. (dk)