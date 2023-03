Berlin-Schöneberg: Schwules Paar homophob bedroht

Heute, 15:45h, noch kein Kommentar

Die Polizei meldet einen weiteren homo­sexuellenfeindlichen Übergriff in Berlin, dieses Mal im Ortsteil Schöneberg: Am Montagabend sollen zwei Männern im Alter von 44 und 49 Jahren gegen 19.10 Uhr auf dem Parkplatz einer Bauhaus-Filiale "das Aussehen und die Beziehung eines 23-jährigen Mannes und seines gleichaltrigen Lebenspartners negativ kommentiert haben", heißt es im Polizeibericht. Danach sei es zu einem Streitgespräch gekommen, bei dem die Älteren das schwule Paar "bedroht und homophob beleidigt" haben sollen.



Das tatverdächtige Duo flüchtete daraufhin zunächst mit einem Auto. Die Männer konnten jedoch durch alarmierte Einsatzkräfte in der Nähe identifiziert werden. Nach der Feststellung ihrer Personalien durften die beiden Männer ihren Weg fortsetzen.



Nun ermittelt ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes wegen des Vorfalls. Der Staatsschutz übernimmt in Berlin stets die Ermittlungen, wenn Hass­kriminalität vermutet wird.

Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet sie im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner für LGBTI.



Erst vergangene Woche wurde ein mutmaßlich homophob motivierter Übergriff auf das Schwule Museum bekannt: Unbekannte schossen in der Nacht mit einer Waffe mehrfach auf das Gebäude und beschädigten unter anderem Fensterscheiben (queer.de berichtete). (pm/dk)