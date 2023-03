Heute, 03:04h, noch kein Kommentar

Das Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben ist ein gemeinnütziger Verein, der sich als Interessenvertretung und Anlaufstelle für alle queeren Menschen (LSBTIQ+) sowie ihrer Angehörigen versteht. Seit 1986 unterhält das Rat&Tat-Zentrum eine professionelle, psychosoziale Beratungsstelle, die aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Die Beratungsstelle bietet eine qualifizierte Beratung zu allen Bereichen queeren Lebens sowie zu sexuell übertragbaren Krankheiten an. Darüber hinaus werden Fortbildungen für Fachkräfte durchgeführt und Aufklärungsveranstaltungen für Schulklassen angeleitet. Der Verein bietet Räume für Selbsthilfegruppen an, organisiert politische und kulturelle Veranstaltungen und fungiert als sozialer Treffpunkt für queere Menschen in Bremen.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Mitarbeiter*in (m/w/d/-) für die Beratungsstelle in Teilzeit (30 Std.)



Ihre Aufgaben:

● Psychosoziale Beratung und Begleitung von queeren Menschen und deren Angehörigen

● Krisenintervention, Stabilisierung und Unterstützung beim Übergang in weitere Hilfssysteme

● Diversitäts- und machtsensible Beratung insb. für queere Geflüchtete (auch im Tandem)

● Beratung von Fachkräften und Multiplikator*­innen

● Durchführung von Veranstaltungen und Fortbildungen

● Netzwerk und Gremienarbeit



Ihre Qualifikationen:

● ein abgeschlossenes Studium Sozialpädagogik, Soziale Arbeit oder ein vergleichbarer Abschluss

● Erfahrung in der Beratung psychisch belasteter Menschen

● Kompetenz und Erfahrung in der LSBTIQ+ Arbeit und mit intersektionalen, rassismuskritischen Perspektiven

● Teamkompetenzen



Idealerweise verfügen Sie auch über:

● Eine Aus-/Weiterbildung in systemischer Beratung oder eine vergleichbare Qualifikation

● Fundierte Kenntnisse der psychosozialen und rechtlichen Situation von queeren Menschen

● Erfahrung in der Beratung mit Sprachmittlung und Mehrsprachigkeit

● Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Bildungs- und Fortbildungsveranstaltungen



Wir bieten:

● Vergütung in Anlehnung an den TV-L 10 (Eingruppierung und Einstufung je nach Qualifikation)

● Einbindung in ein engagiertes und vielfältiges Team

● Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten

● Fortbildungs- und Supervisionsmöglichkeiten



Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von Personen, die mit ihren Erfahrungen und Perspektiven zur Diversität unserer Einrichtung beitragen möchten. Wir laden daher ausdrücklich Personen mit biografischem Bezug zu LSBTIQ+ Lebenswelten, mit Migrationsbiografie und/oder die sich als BIPoC verstehen, ein sich zu bewerben.



Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an (möglichst in einer einzigen PDF-Datei). Bewerbungsschluss ist der 14. April 2023.



Angaben zu Geschlecht oder Familienstand werden nicht erwartet. Gerne beantworten wir auch Ihre Rückfragen und geben Informationen zu Barrieren.



Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e.V.

Vorstand

Hollerallee 13

28209 Bremen