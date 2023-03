Heute, 12:57h,

Im am Mittwoch vorgestellten Spartacus Gay Travel Index 2023 führt erstmals Malta alleine die Liste der queerfreundlichsten Länder für Reisende an. Mit 13 Punkten liegt die Mittelmeerinsel, auf der im September der EuroPride stattfindet, vor Kanada und der Schweiz (je zwölf Punkte). Deutschland befindet sich auf dem neunten, Österreich auf dem 13. Platz. Beide Länder stehen damit besser da als traditionell queerfreundliche Länder wie Schweden oder die Niederlande. Den letzten Platz teilen sich vier Länder, in denen queere Menschen um ihr Leben fürchten müssen: Afghanistan, die russische Teilrepublik Tschetschenien, Iran und Saudi-Arabien.



Für die Punkteauswertung analysierte die die "Spartacus"-Redaktion die rechtliche und gesellschaftliche Lage sowie Faktoren wie "LGBT Marketing". Die Liste wird jährlich seit 2012 erstellt. Nur 2022 fiel die Veröffentlichung coronabedingt aus.



(Bild: spartacus.gayguide.travel)

Vor zwei Jahren führte noch Kanada die Liste an (queer.de berichtete). Den größten Sprung nach oben machte dieses Jahr die Schweiz – das Land verbesserte sich von acht auf zwölf Punkte und damit vom 14. auf den zweiten Platz. Grund ist unter anderem die Öffnung der Ehe zum 1. Juli 2022 (queer.de berichtete).

"Weltweiter Liberalisierungsprozess"

Der "Spartacus" sprach von einem "weltweiten Liberalisierungsprozess von LGBT+-Rechten", wodurch sich die Lage verbessere. Es gebe aber auch Ausnahmen: So sorgte "ein neues, fundamentalistisch beeinflusstes Strafrecht" in Indonesien dafür, dass das asiatische Land drei Punkte verlor und von Platz 117 auf 159 abrutschte.



In einem separaten Index wird zudem die Lage in den 50 US-Bundesstaaten sowie der Hauptstadt Washington, D.C. analysiert. Hier führen Kalifornien, New York, Colorado und der Bundesstaat Washington die Liste an. Ganz unten stehen Tennessee und Oklahoma. Unter allen 202 Nationalstaaten befinden sich die USA auf Rang 35 – und damit vor beliebten Reiseländern wie Italien oder Thailand, aber hinter Ländern wie Frankreich oder Kuba. (dk)