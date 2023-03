Pedro Peña aus "Shazam!" ist schwul

Der 42-jährige D. J. Cotrona spielt Superhero Pedro (Bild: Warner Bros.)

Heute, 15:16h, noch kein Kommentar

Die Drehbuchautoren des Blockbusters "Shazam! Fury of the Gods" haben bestätigt, dass Superheld Pedro Peña schwul ist. Die Comicverfilmung soll am 16. März in deutschen Kinos anlaufen. Dabei handelt sich es sich um die Fortsetzung des 2019 erschienenen Films "Shazam!" und um den insgesamt zwölften Spielfilm innerhalb des DC Extended Universe.



"Die einzige Neuerung in diesem Film ist, dass die Homosexualität von Pedro eindeutiger behandelt wird. Das wurde im ersten Film nur sehr subtil angedeutet", erklärte Autor Henry Gayden gegenüber "Dorkaholics". Gayden hat das Drehbuch gemeinsam mit Chris Morgan verfasst. "Meiner Meinung nach war das sehr wichtig und ich habe mich intensiv dafür eingesetzt, dass wir das in diesem Film an die Oberfläche bringen."

Der erste "Shazam!"-Film handelte vom 14-jährigen Waisenjungen Billy Batson, der mit fünf anderen Pflegekindern aufwächst, die allesamt übermenschlichen Kräfte entwickeln und sich in erwachsene Superheldinnen und Superhelden verwandeln. Pedro Peña wird dabei in beiden Filmen von Jovan Armand als Jugendlicher sowie von D. J. Cotrona als erwachsener Superheld dargestellt. Die Hauptrolle des Billy Batson spielen sowohl im ersten Teil als auch in der Fortsetzung Zachary Levi und Asher Angel.



Im ersten Film deutete Pedro Peña seine sexuelle Orientierung nur in einer Szene an, als die Hauptfiguren in einen Club mit Stripperinnen teleportiert wurden und er anmerkte: "Das ist nicht meine Sache."

Letztes Jahr sollte im DC-Film "Batgirl" erstmals eine trans Figur vorkommen (queer.de berichtete). Allerdings verschwand die 90 Millionen Dollar teure Produktion im Giftschrank – der Film war in Probevorführungen offenbar schlecht bewertet worden (queer.de berichtete).



Nach mehreren Verschiebungen soll Mitte Juni auch der DC-Extended-Universe-Film "The Flash" anlaufen, in dem der nichtbinäre Filmstar Ezra Miller die titelgebende Hauptrolle spielt (queer.de berichtete). Der Filmstart war mehrfach verschoben worden, was offenbar auch an mehreren juristischen Problemen von Miller gelegen hatte. Gegen den Hollywoodstar wurde im Januar wegen Hausfriedensbruchs eine Bewährungsstrafe verhängt (queer.de berichtete). (cw)