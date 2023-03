Cyndi Lauper über antiqueere Gesetze in den USA: "So hat Hitler auch angefangen"

Heute, 10:27h,

Die amerikanische Sängerin Cyndi Lauper hat queerfeindliche Gesetzesinitiativen in vielen US-Bundesstaaten mit der Endzeit der Weimarer Republik verglichen. "So hat Hitler auch angefangen", sagte die 69-Jährige gegenüber "The Hill". Der nationalsozialistische Diktator habe ebenfalls versucht, "alle einfach auszumerzen".



"Gleichbehandlung muss für alle gelten, ansonsten ist niemand wirklich gleich", sagte Lauper weiter. Sie rief die Öffentlichkeit dazu auf, sich gegen queerfeindliche Gesetze zu wehren. "Man muss einfach weiter für Bürgerrechte kämpfen", erklärte Lauper.



Anlass ihre Äußerungen sind vermehrte queerfeindlichere Töne innerhalb der Republikanischen Partei und in konservativen Bundesstaaten. So spekulierte der texanische Generalstaatsanwalt letztes Jahr etwa über die Rekriminalisierung von Homosexualität (queer.de berichtete). Die meisten Vorhaben richten sich dabei gegen trans Menschen. South Dakota hat zum Beispiel erst letzten Monat die Behandlung von trans Jugendlichen verboten (queer.de berichtete). Vor wenigen Tagen forderte ein Redner auf der republikanischen CPAC-Konferenz in Washington, sogenannten Transgenderismus "auszurotten" (queer.de berichtete).

Lauper engagiert sich seit Jahren für queere Rechte

Cyndi Lauper setzt sich bereits seit Jahrzehnten für LGBTI-Rechte ein. Mit ihren Tourneen unterstützte die "Girls Just Wanna Have Fun"-Sängerin Organisationen wie die "Matthew Shepard Foundation", die an den 1998 ermordeten schwulen Studenten erinnert. Ihr Song "Above the Clouds" ist eine Hommage an Shepard.

Zudem gründete Lauper die Stiftung "True Colors United", die obdachlose queere Menschen unterstützt. Die Organisation ist nach ihrer Nummer-eins-Single "True Colors" aus dem Jahr 1986 benannt.

Erst im Dezember wohnte sie auch der feierlichen Unterzeichnung des "Respect for Marriage Act" durch Präsident Joe Biden bei. Das Gesetz soll angesichts eines queerfeindlichen Supreme Court sicherstellen, dass Schwule und Lesben weiterhin ein Recht auf Eheschließung haben (queer.de berichtete). Zuletzt gründete Lauper auch den "Girls Just Want To Have Fundamental Rights Fund", der für die Wiedereinführung des Rechts auf Abtreibung in den USA kämpft. (dk)