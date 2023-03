Heute, 02:57h, noch kein Kommentar

Der Familien- und Sozialverein des LSVD sucht für sein Projekt "Fluchtgrund: queer – Queer Refugees Deutschland" ab 1. April 2023 ein*e



Projektassistent*in (w-m-d)

(40 Stunden/Woche)



Die Stelle ist zunächst befristet für den Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2023. Wir streben jedoch an, die Stelle auch nach 2023 fortzuführen – dies hängt von der Weiterförderung des Projektes über 2023 ab. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVöD E 8. Dienstort ist Köln.



Das Projekt:



Mit dem Projekt leisten wir einen Beitrag zur Schaffung nachhaltiger Beratungs- und Unterstützungsstrukturen für LSBTI-Geflüchtete in Deutschland, erfassen und vernetzen bundesweit Beratungsangebote (online mapping), stellen mehrsprachige Informationen zur Verfügung, sensibilisieren Einrichtungen und Beratungsstellen für die Belange von LSBTI-Geflüchteten und stärken Strukturen der Selbstvertretung von LSBTI-Geflüchteten.



In enger Zusammenarbeit mit dem Team leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Engagement des LSVD mit und für LSBTI-Geflüchtete(n). Als Projektassistent*in unterstützen Sie die beiden Projektreferent*­innen organisatorisch bei der Absicherung aller Projektaufgaben. Sie vereinbaren Termine, buchen Dienstreisen, übernehmen Telefonakquise und Telefondienst sowie Versandarbeiten, holen Kostenvoranschläge ein, übernehmen Sekretariatsaufgaben, vertreten die Projektreferent*­innen bei Abwesenheit und unterstützen bei der Dokumentation und Evaluation der Projektmaßnahmen.



Sie bringen eine abgeschlossene (Hochschul)Ausbildung und einige Jahre Berufserfahrung mit, haben Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten und in öffentlich geförderten Projekten. Zudem verfügen Sie über eine gute Selbstorganisation und ein hohes Maß an Eigenverantwortung, kennen selbständiges und teamorientiertes Arbeiten, haben sehr gute deutsche Sprachkenntnisse (B2 oder höher), gute Englisch-Kenntnisse und bestenfalls weitere Kenntnisse in einer projektrelevanten Sprache.



Wir bieten Ihnen eine spannende und vielseitige Tätigkeit, in der Sie Ihre Motivation und Ihre Kenntnisse unter Beweis stellen können. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projektwebseite unter queer-refugees.de.



Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen bitte digital bis zum 22. März 2023 an: LSVD-Geschäftsführung,