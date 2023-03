Berlin: Beratungsstellen-Mitarbeiter offenbar aus Homohass angespuckt

Heute, 13:26h,

Wegen des Verdachts einer Körperverletzung mit homophobem Hintergrund in Kreuzberg ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, betraten am Freitag gegen 14.15 Uhr vier Männer eine Beratungsstelle in der Wilhelmstraße und begannen ein Gespräch mit einem 49 Jahre alten Mitarbeiter der Einrichtung. Dabei soll einer der Männer den Mitarbeiter gefragt haben, ob dieser homo­sexuell sei.



Der Mitarbeiter erkannte die Männer, weil diese die Beratungsstelle in der jüngeren Vergangenheit erheblich gestört hätten, und habe sie deshalb aufgefordert, die Räumlichkeiten zu verlassen. Daraufhin habe ihm einer der Männer ins Gesicht gespuckt, so der 49-Jährige. Der Angespuckte empfand ein sehr starkes Ekelgefühl.



Danach seien die Männer aus der Beratungsstelle gelaufen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Der Name der Einrichtung an der Wilhelmstraße und weitere Angaben zu den Beteiligten wurden wie bei Erstmeldungen üblich nicht bekannt gegeben.

Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. So meldeten die Behörden vor wenigen Wochen einen Übergriff zweier Männer auf ein Café mit Regenbogenfahne in Friedrichshain (queer.de berichtete).



Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw)