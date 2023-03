Heute, 11:44h, noch kein Kommentar

Die Schwulen­beratung Berlin sucht baldmöglichst ein*e



Mitarbeiter*in für ca. 30-35 Std./Woche für den Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt .



Das Qualifizierungs- und Zertifizierungsprogramm Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt® unterstützt bundesweit Senior*­innen- und Pflegeeinrichtungen, Hospize und Krankenhäuser, die sich für eine diversitätssensible Pflege engagieren möchten.



Aufgaben

● Bundesweite Akquise interessierter Senior*­innen- und Pflegeeinrichtungen, Hospize o.ä.

● Beratung von Gesundheitseinrichtungen bei der Implementierung von Standards diversitätssensibler Gesundheitsförderung

● Prüfung von Dokumenten im Rahmen der Zertifizierung von Einrichtungen

● Konzeption und Durchführung von Fortbildungen/Workshops

● Mitwirkung bei der Entwicklung von online-Fortbildungs- und Beratungsformaten (z.B. e-learning-Module/ Erklärvideos, online-trainings, virtuelle Workshops)

● Beteiligung an der Entwicklung neuer Fortbildungsmodule zu Diversitätsaspekten in der Pflege

● Öffentlichkeitsarbeit / Vernetzung



Voraussetzungen:

● (Fach-)Hochschulabschluss in Gesundheits- oder Pflegemanagement, Pflegeleitung o.ä., Public Health, Psychologie, Sozialarbeit/Sozialpädagogik (M.A./B.A.) oder vergleichbar

● Gute Kenntnisse der Lebenswelten von LSBTI*

● Gute Kenntnisse der Lebenswelten von Menschen nicht deutscher Herkunft

● Gute Kenntnisse im Bereich struktureller und mehrdimensionaler Diskriminierungen

● Gute Kenntnisse im Bereich Qualitätsmanagement und von Pflege- und Senior*­inneneinrichtungen

● Kenntnisse, ggfls. Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Fortbildungen/Workshops

● Kenntnisse über altersbedingt psychische Beeinträchtigungen und Erkrankungen

● Kenntnisse, ggfls. Erfahrung im Umgang mit sozialen Medien / Vernetzung

● Strukturiertes, methodisches und selbstständiges Arbeiten

● Bundesweite Reisebereitschaft

● Sprachniveau – Deutsch C 1



Bewerbungen

mit einem aussagekräftigen Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis/Zertifikaten bitte ausschließlich unter Nennung des Kennwortes A1/2023/04 QS Diversität per E-Mail bis zum 26.03.2023 an .



Weitere Informationen bei Elke Fernholz und Dr. Marco Pulver (030) 446688 111 (Rückrufoption).