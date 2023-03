Heute, 11:41h, noch kein Kommentar

Wir suchen für unser neues Projekt Queere Anti­diskriminierungsberatung für die 16 Bundesländer ab 1. Mai



zwei Mitarbeitende

(35 h/ Woche) .



Zur Verhinderung von Benachteiligungen aus Gründen des Geschlechts (trans*, inter*, nicht-binär) und der sexuellen Identität (schwul, lesbisch, bi+) sollen die Kompetenzen von LSBTI*-Berater_innen bundesweit hinsichtlich Anti­diskriminierungsberatung entwickelt und ausgebaut werden. Damit soll das Netzwerk zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen gegen Diskriminierung gestärkt werden.



Aufgaben u. a.

● Erhebung unter LSBTI*-Beratungsstellen zu Anti­diskriminierungsarbeit

● Entwicklung von Trainings (Anti­diskriminierungsberatung/Diskriminierungssensibilisierung)

● Leitung von Trainings -auch online – für Teilnehmende aus LSBTI*-Beratungsstellen

● kollegiale Beratung zum Thema Anti­diskriminierungsberatung

● Erstellung von Materialien für LSBTI*-Berater*­innen

● Entwicklung einer Wissens-Datenbank

● Aufbau eines bundesweiten Fachnetzwerkes

● Bekanntmachung des Projekts in den Sozialen Medien u. a.

● Berichtswesen



Anforderungen:

● Wissenschaftlicher Hochschulabschluss (M.A., Magister Artium oder Diplom) in den Bereichen Rechts-, Sozial- oder Geisteswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation

● Sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten von LSBTI*

● Sehr gute Kenntnisse im Bereich Anti­diskriminierungsarbeit/-beratung

● Gute Kenntnisse in der Konzeption und Leitung von Trainings im Themenfeld Anti­diskriminierung und LSBTI*

● Auseinandersetzung mit Rassismus, Trans*-und Homofeindlichkeit, Mehrfachdiskriminierung/Mehrfachzugehörigkeit

● Reisebereitschaft

● selbständiges Arbeiten

● Sprachniveau – Deutsch C 1



Bewerbungen

bitte ausschließlich unter Nennung des Kennwortes A1/2023/03 QAD 16 per E-Mail bis zum 31.03.2023 an .



Weitere Informationen bei Elke Fernholz und Leo Y. Wild (030) 44 66 88-111 (Rückrufoption).